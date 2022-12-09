Brezilya'da Tite dönemi sona erdi

09 Aralık 2022 Cuma, 22:49

Brezilya'da, Hırvatistan mağlubiyetinin ardından Tite dönemi sona erdi.

Karşılaşma sonrası daha önce söylediği gibi görevinin bittiğini söyleyen Tite, "1.5 yıl önce söylediğim gibi görevimi bırakıyorum. Yerime geçebilecek harika profesyoneller var. Ben sözünü ikiletecek biri değilim. Bunu dram haline getirmeye gerek yok" dedi.

61 yaşındaki teknik direktör, 2016 yılından bu yana Brezilya A Milli Takımı'nda görev yapıyordu.