Brezilyalı futbolcu Gabriel Jesus'tan Arsenal'a kötü haber
Brezilya Milli Futbol Takımı ile Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele ederken sakatlığı sebebiyle kadrodan ayrılan Gabriel Jesus'un son durumu ortaya çıktı.
Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Gabriel Jesus'tan İngiliz kulüp Arsenal'a kötü haber geldi.
İngiliz medyasında yer alan habere göre, golcü futbolcunun dizindeki sakatlığı nedeniyle bıçak altına yatacağı belirtildi. Jesus'un ameliyat sonrası sahalara geri dönmesinin birkaç ayı bulabileceği kaydedildi.
ARSENAL TAKVİYE YAPABİLİR
Arsenal'ın Jesus'un sakatlığı sonrası ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapabileceği öne sürüldü.
Bu sezon Premier Lig'de 14 maça çıkan 25 yaşındaki golcü, 5 kez fileleri havalandırdı.
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