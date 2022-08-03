Brezilyalı millî futbolcu Oscar kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 18:04

Oscar dos Santos Emboaba Júnior 9 Eylül 1991'de Brezilya'da doğdu. Futbola União Barbarense altyapısında başladı. 2008'de São Paulo'ya transfer oldu. 2010-2012 yılları arasında Internacional forması giydi.

Oscar, 2011 yılında Brezilya U-20 formasıyla FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası finali'nde hat-trick yaparak takımının kupayı kazanmasını sağladı.Brezilya formasını ise altı kez giydi ve bir gol attı. Ayrıca Brezilya Olimpiyat takımıyla da 2012 Yaz Olimpiyatları'nda kadroda yer almayı başardı. 2012'de Internacional'den Chelsea'ye transfer edilen Oscar, çıktığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Juventus'a karşı 2 gol atmış ve maçın yıldızı olmuştu