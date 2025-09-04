Cumhuriyet Gazetesi Logo
Brezilyalı yıldız Neymar milyarlık mirasın sahibi oldu!

4.09.2025 16:21:00
4.09.2025 16:21:00
Cumhuriyet Spor
Brezilya'da yaşayan 31 yaşındaki bir milyarder, vasiyetinde ünlü futbolcu Neymar'ı tek mirasçı olarak gösterdi. Kararın gerekçesi ise iş insanının yıldız futbolcuyla kendini özdeşleştirmesi olarak açıklandı.

Brezilya'da yaşayan 31 yaşındaki bir iş insanı, vasiyetnamesinde ünlü futbolcu Neymar'ı mirasçı olarak belirledi. Kararın gerekçesi ise dikkat çekici bulundu.

CNN Brezilya'nın aktardığı bilgilere göre, Rio Grande do Sul eyaletinde yaşayan iş insanı, vasiyetini 12 Haziran 2025 tarihinde Porto Alegre'deki 9. Noterlik'te iki tanık ve bir yetkili huzurunda resmi olarak kayda geçirdi. Belgede 33 yaşındaki futbolcu Neymar'ın tek yararlanıcı olduğu belirtildi.

MİRASIN KAPSAMI

Mirasın toplam değeri açıklanmazken, yerel kaynaklar vasiyetin gayrimenkuller, şirket hisseleri ve farklı yatırımları kapsadığını bildirdi.

"KENDİMİ NEYMAR'LA ÖZDEŞLEŞTİRİYORUM"

Kimliğinin gizli tutulmasını isteyen iş insanı, kararını şöyle açıkladı:

"Neymar'ı seviyorum ve kendimi onunla çok özdeşleştiriyorum. Ben de iftiralarla uğraşıyorum, aileme bağlıyım. Onun babasıyla olan ilişkisi bana rahmetli babamı hatırlatıyor ve en önemlisi, çıkarcı biri değil. Günümüzde böyle kişiler oldukça nadir."

Sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini de belirten iş insanı, Neymar'ın yaşam öyküsünün kendisini derinden etkilediğini söyledi.

NEYMAR CEPHESİ AÇIKLAMA YAPMADI 

Neymar'ın basın ofisi, konuya ilişkin herhangi bir bilgilendirme almadıklarını açıkladı. Brezilyalı yıldız, 2025 Brezilya Ligi'nde Santos formasıyla mücadele etmeyi sürdürüyor ve vasiyetle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Öte yandan ABD merkezli Sportico portalına göre Neymar'ın serveti hâlihazırda 1,01 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

