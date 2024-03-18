Yayınlanma: 18.03.2024 - 21:32

Güncelleme: 18.03.2024 - 21:32

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından çıkan olaylarda Trabzonsporlu taraftarlara yumruk atan Bright Osayi-Samuel'in kim olduğu, ceza alıp almayacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe'nin 3-2'lik skorla kazandığı maçın ardından tribünlerden atlayarak futbolculara saldıran Trabzonsporlu taraftarlara Bright Osayi-Samuel de dahil olmak üzere bazı Fenerbahçeli futbolcular karşılık vermişti. Yaşanan olaylarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu'nun (PFDK) alacağı kararın ne olduğu araştırılıyor. Peki, Bright Osayi-Samuel kim, kaç yaşında, nereli? Bright Osayi-Samuel ceza alacak mı? İşte ayrıntılar...

BRIGHT OSAYI-SAMUEL KİMDİR?

Bright Osayi-Samuel, 31 Aralık 1997'de Nijerya'nın Okija kasabasında doğdu. Ailesiyle birlikte önce İspanya'ya daha sonra da İngiltere'ye göç etti ve Londra'ya yerleşti.

Futbol kariyerine Queens Park Rangers ile başladı. 1 Eylül 2017'de Queens Park Rangers ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak profesyonel kariyerine adım attı.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2020-2021 sezonunun devre arasından itibaren Fenerbahçe ile 4,5 sezonluk bir sözleşme imzaladı. Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Rizespor karşısında çıkmış ve daha sonraki maçlarda da forma giymeye devam etti.

Osayi-Samuel, 2021-2022 sezonunda yaşanan bazı olaylarla da gündeme geldi. Özellikle Eintracht Frankfurt ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında rakip oyuncuya yönelik sinirli tepkisi ve Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyada hakemlere yönelik küfürlü paylaşımı nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi ve ceza aldı.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL CEZA ALACAK MI?

Fenarbahçeli futbolcunun ceza alıp almayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.