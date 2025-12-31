Brighton, Londra deplasmanından beraberlik ile ayrıldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.12.2025 00:36:00
Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı West Ham United ile 2-2 berabere kaldı.

Premier Lig'in 19. haftasında West Ham United, sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi. Londra Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmada West Ham'ın gollerini 10. dakikada Jarod Bowen ve 45+4. dakikada penaltı noktasından Lucas Paqueta kaydetti. Konuk ekip Brighton'ın golleri ise 32. dakikada Danny Welbeck ile 61. dakikada Joel Weltman'dan geldi.

FERDİ KADIOĞLU FORMA GİYDİ

Öte yandan Brighton'da Welbeck, 36. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda direğe takıldı.

Brighton'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Brighton, 25 puanla 14. sırada yer aldı. West ham ise 14 puanla 18. sırada konumlandı.

Ligde sonraki hafta West Ham, lig sonuncusu Wolverhampton'a konuk olacak. Brighton, Burnley'i konuk edecek.

