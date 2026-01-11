Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı set vermeden devirdi!

Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı set vermeden devirdi!

11.01.2026 21:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı set vermeden devirdi!

Fenerbahçe Medicana, Voleybol Efeler Ligi'nin 14. haftasında karşılaştığı Ziraat Bankkart'a 3-0 mağlup oldu.

SMS Efeler Ligi 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Medicana ile Ziraat Bankkart karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Ziraat Bankkart 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Ziraat Bankkart puanını 38'e yükseltirken, Fenerbahçe ise 26 puanda kaldı.

Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Erdal Akıncı – Uğur Ateş

Fenerbahçe Medicana: Barthelemy Chinenyeze, Mert Matic, Fabian Drzyzga, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Luka Martilla (Caner Dengin(L) Burutay Subaşı, Galvez Gomez, Kaan Gürbüz)

Ziraat Bankkart: Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Nimir Abdelaziz, Trevor Clevenot, Tomasz Fornal (Berkay Bayraktar(L), Burakhan Tosun)

Setler: 22-25, 21-25, 20-25

İlgili Konular: #fenerbahçe #ziraat bankkart #Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi

İlgili Haberler

9 gollü maçta Bayern Münih rakibine acımadı!
9 gollü maçta Bayern Münih rakibine acımadı! Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 16. haftasında kendi sahasında ağırladığı Wolfsburg'u 8-1 mağlup etti.
Hull City FA Cup'ta penaltılarda turladı!
Hull City FA Cup'ta penaltılarda turladı! Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Federasyonu Kupası'nın (FA Cup) üçüncü turunda kendi evinde ağırladığı Blackburn Rovers'ı penaltılar sonucu 4-3 mağlup ederek bir üst tura yükselen ekip oldu.
Borussia Mönchengladbach'tan kendi evinde rahat galibiyet!
Borussia Mönchengladbach'tan kendi evinde rahat galibiyet! Borussia Mönchengladbach, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 16. haftasında kendi evinde ağırladığı Augsburg'u 4-0 mağlup etti.