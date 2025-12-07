Brighton puanı son anda kurtardı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.12.2025 19:24:00
Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında kendi sahasında ağırladığı West Ham United ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Brighton, West Ham United'ı konuk etti.

Amex Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

West Ham United'ın golü, 73. dakikada Jarrod Bowen'dan gelirken Brighton'ın beraberlik golü 90. dakikada Georginio Rutter'den geldi.

FERDİ FORMA GİYDİ

Bu sonuçla birlikte Brighton Premier Lig'de puanını 23 yaparken West Ham United'ın puanı 13 oldu.

Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu mücadeleye ilk 11'de başladı ve 83 dakika sahada kaldı.

Brighton, Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool deplasmanına gidecek. West Ham United ise evinde Aston Villa ile karşılaşacak.

