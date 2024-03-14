Brighton - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Brighton, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında sahasında Roma ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor.
Roberto De Zerbi yönetimindeki Brighton, sahasında Daniele De Rossi'nin ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek.
BRIGHTON - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?
American Express'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
BAYER LEVERKUSEN - KARABAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.
Roma'nın sahasında oynanan ilk karşılaşma Brighton'ın 4-0'lık mağlubiyetiyle sonuçlandı.
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