Brighton - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brighton, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında sahasında Roma ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 10:39
Brighton - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor.

Roberto De Zerbi yönetimindeki Brighton, sahasında Daniele De Rossi'nin ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek.

BRIGHTON - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

American Express'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

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Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.

Roma'nın sahasında oynanan ilk karşılaşma Brighton'ın 4-0'lık mağlubiyetiyle sonuçlandı.


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