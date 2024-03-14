Brighton - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 14.03.2024 - 10:39

Güncelleme: 14.03.2024 - 10:39

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor.

Roberto De Zerbi yönetimindeki Brighton, sahasında Daniele De Rossi'nin ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek.

BRIGHTON - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

American Express'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN - KARABAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.

Roma'nın sahasında oynanan ilk karşılaşma Brighton'ın 4-0'lık mağlubiyetiyle sonuçlandı.