Bruno Fernandes'ten United'a hayat öpücüğü

Premier Lig'in 11. haftasında Manchester United, deplasmanda Fulham'ı 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2023 - 17:44
Bruno Fernandes'ten United'a hayat öpücüğü
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Premier Lig 11. hafta maçında Manchester United, deplasmanda Fulham ile karşılaştı.

Craven Cottage'de oynanan maç Manchester United'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. United'ın golü 90+1. dakikada Bruno Fernandes'den geldi. 

İngiliz devinde milli oyuncu Altay Bayındır yedek kulübesinde yer alırken, süre alamadı.

Ten Hag'ın öğrencileri bu sonuçla birlikte 6. galibiyetini alarak puanını 18'e çıkardı. Fulham ise 12 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, Luton Town ile karşılaşacak. Fulham ise Aston Villa'ya konuk olacak.


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