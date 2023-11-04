Bruno Fernandes'ten United'a hayat öpücüğü
Premier Lig'in 11. haftasında Manchester United, deplasmanda Fulham'ı 1-0 mağlup etti.
Premier Lig 11. hafta maçında Manchester United, deplasmanda Fulham ile karşılaştı.
Craven Cottage'de oynanan maç Manchester United'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. United'ın golü 90+1. dakikada Bruno Fernandes'den geldi.
İngiliz devinde milli oyuncu Altay Bayındır yedek kulübesinde yer alırken, süre alamadı.
Ten Hag'ın öğrencileri bu sonuçla birlikte 6. galibiyetini alarak puanını 18'e çıkardı. Fulham ise 12 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, Luton Town ile karşılaşacak. Fulham ise Aston Villa'ya konuk olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 50 bin TL’lik biletler!
- Genel Başkan kim olacak?
- CHP'li Başarır'dan 'kurultay' çıkışı
- Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi!
- Okulda Atatürk'ü hedef aldı!
- İmamoğlu'ndan kritik buluşma!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'son kez' adaylık açıklaması!
- Dilan ve Engin Polat çiftinin sorgusu tamamlandı
- Dilan Polat'ın kayınvalidesi isyan etti: Çok sinirliyim
- Dilan ve Engin Polat adliyeye sevk edildi!