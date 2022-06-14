Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sasha Djordjevic, üst üste ikinci şampiyonluğunu kazandı
ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'nun Sırp başantrenörü Sasha Djordjevic, kariyerinde ikinci kez lig kupasını kazanmayı başardı.
Fenerbahçe Beko ile ING Basketbol Süper Ligi'ni kazanmayı başaran Sırp başantrenör Sasha Djordjevic antrenörlük kariyerinin 2. lig şampiyonluğunu elde etti. Djordjevic antrenörlük kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu geçen sezon İtalya Ligi'nde Virtus Bologna'nın başında elde etmişti.
54 yaşındaki Sırp çalıştırıcı, Virtus Bologna final serisinde Milano'yu 4-0'la mağlup etmişti. Djordjevic kupa anlamında ise Yunanistan ve Almanya Kupası'nı kazanmış, Virtus Bologna'yla ayrıca FIBA Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı.
ÜÇ GÜMÜŞ MADALYA
Sırp başantrenör, milli takım seviyesinde ise Sırbistan Milli Takımı'yla 2014 Dünya Şampiyonası'nda, Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda ve 2017 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etmişti.
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