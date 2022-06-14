Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a gönderme

14 Haziran 2022 Salı, 10:29

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes'i 92-80 mağlup eden Fenerbahçe Beko, 10. şampiyonluğuna ulaşırken karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşandı.

NTV Spor'un haberine göre, Sinan Erdem'de kupayı havaya kaldıran sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın sözlerine atıfta bulunarak gönderme yaptı.

"ÜLKER ARENA'YA O KUPAYI KAZANMAYA GİDECEĞİZ"

Serinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu mağlup ederek seride durumu 2-1'e getiren ve karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada kupayı Ataşehir'de kaldıracaklarını belirten Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Şampiyon olacağız. Şimdi onlar düşünsünler. Pazartesi de kazanıp Ülker Arena'ya o kupayı bir kez daha kazanmaya gideceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Sarı lacivertli ekip mücadelenin ardından Ergin Ataman'ın söylediği sözlere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile göndermede bulundu.

Kupanın kaldırıldığı anın videosunu paylayan Fenerbahçe, "Kupayı Ataşehirlrşdlslkskskks" ifadelerine yer verdi.