Jorge Jesus, 'Yeni Cafu'yu Fenerbahçe'ye istiyor!

14 Haziran 2022 Salı, 11:26

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus, görev yapmaya hazırlanırken transfer çalışmaları da devam ediyor.

Gazeteci Jorge Nicola'nın haberine göre; Jorge Jesus, Manchester City ile Couto'nun transferi hakkında bir görüşme yaptı ve bilgi aldı. Fenerbahçe'nin teknik patronunun, Yan Couto'yu Braga'da forma giydiğinde beğendiği ve listesine aldığı belirtildi.

YÜKSEK POTANSİYELLİ YETENEK

Manchester City'nin kısa bir süre önce 20 yaşına basan Yan Couto için uzun vadeli bir planı bulunuyor. The Guardian tarafından 2019 yılında dünyanın en iyi 60 genç yeteneğinden biri olarak gösterilen futbolcu, Girona ve Braga'da kiralık olarak görev yapmıştı.

Jesus'un transfer listesinde olan 1.68 boyundaki Couto, sağ bek pozisyonunda oynuyor. Ancak; futbolcunun orta sahanın sağında da oynadığı öğrenildi.

YENİ CAFU BENZETMESİ

Couto'nun Manchester City ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor. Öte yandan birçok futbolseverin Brezilyalı futbolcuya 'Yeni Cafu' benzetmesi yaptığı öğrenildi.

Geride kalan sezon Portekiz ekibi Braga'da forma giyen Couto, 42 maçta 2928 dakika süre aldı ve 1 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Futbolcu, Girona ve Coritiba'da da oynamıştı.