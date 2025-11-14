Bruno Lage'dan Mourinho ve Branco açıklaması: 'Bunun hepsinin bir komplo olduğunu düşünmek...'

Bruno Lage, Lizbon Üniversitesi İnsan Hareketleri Fakültesi'nde (FMH) bir konferans verdi ve ardından gazetecilere, başta Benfica'nın geçen eylül ayında teknik direktörlük görevinden ayrılmasından bu yana oynadığı oyun olmak üzere bir dizi konu hakkında konuştu.

Bruno Lage'ın açıklamaları şu şekilde:

"Normalde olduğu kadar futbolu takip etmiyorum çünkü ayrıldıktan sonra en iyisi uzak durmaktır. Benfica'nın en büyük rakibinin zaman faktörü olacağını söylemiştim. Eğer zaman isteseydim, Mourinho'nun antrenmanlar için zaman istemesi meşru olurdu. Antrenman sayısı çok az. Antrenmanlarda, teknik direktörün tüm oyuncuları bir araya getirip oyun fikrini geliştirebileceği bir süre olduğunu hissediyoruz. Benfica'nın kadrosu ve teknik direktörü var. Zamana ihtiyacı var çünkü Benfica'nın çok kaliteli bir kadrosu ve anlatmaya gerek olmayan bir teknik direktörü var. Harika bir sezon geçirmek için tüm koşullar mevcut. Geçen yıl dezavantajlı bir başlangıç yaptık ve birinci olduk. Dört kupadan ikisini kazandık."

Karabağ'a yenildikten sonra görevden alındınız. Karabağ'ın Chelsea ile berabere kalması, hakkınızdaki kararın aceleci olduğunu mu kanıtlıyor?

"Hayır... Durumu analiz etmek gerekir. Deneyimlerime göre, her maçın kendi hikayesi vardır. Puan kazanma şansı varken, inanmak gerekir. Geçen yılın örneği buna uygun. Feyenoord'a yenildiğimizde, Bologna ile berabere kaldığımızda... Evimizde 5 puan kaybettik, ancak takım Monaco ve Torino'da 6 puan kazanma kapasitesine sahipti. Yeterli puan varken, takım inanmalı."

Mourinho Benfica'ya geldiğinde takımın “ısırmadığını” söylediğinde, bir şekilde egonuz incindi mi? Mourinho'nun sözlerini nasıl değerlendirdiniz?

"Bunu bir eleştiri olarak görmüyorum, çünkü deneyim kazandıkça sırtımız genişliyor. Benim sırtım geniş. Bunu bir eleştiri olarak görmedim. Teknik direktörler farklıdır, fikirler farklıdır. Schmidt'in oyun anlayışı benimkinden farklıydı, Mourinho'nunki de benimkinden farklı. Gelecekte, belki yıllar sonra, başka bir teknik direktör geldiğinde, fikirler yine farklı olacaktır. Önemli olan, takımın antrenman yapması için koşulları yaratmaktır. Geldiğimizde, bir takım gördük... Schmidt'in oyun anlayışı benimkinden farklıydı, Carreras gibi bizimle daha sık oynamaya başlayan oyuncular vardı, başka pozisyonlarda oynayan oyuncular vardı. Bu bir uyum meselesi."

Geçici bir teknik direktör gibi hissettiniz mi?

"Hayır. Transfer planlamasını yaptık, rekabetçi bir takım oluşturduk. Naif değilim... Çok iyi biliyordum... Bir kez daha seçim dönemi önümde olduğu için talihsizlik yaşadım... Daha az olumlu bir anda veya Mourinho gibi çok prestijli bir teknik direktörün piyasada olduğu bir anda, bazı şeyler olabileceğini anladım. O çalışıyordu ve biz kaliteli bir kadro oluşturmaya odaklanmıştık. Söyleyebileceğim şey, bu kadronun çok kaliteli olduğu.

Geçen yıl da bunu yaşadık, Pavlidis'in alışması zaman aldı. Elbette yapılması gereken ayarlamalar var. Bunlardan biri sol kanat orta saha oyuncusu, bildiğiniz gibi sezon başında Kerem Aktürkoğlu ve Bruma'yı kaybettik. Bruma'yı sakatlık nedeniyle kaybettiğimizi unutmayın. Bu pozisyonun gözden geçirilmesi gerekiyor. O zamana kadar Manu geri dönecek, istediğim bir oyuncuydu, benim fikirlerime uygun bir orta saha oyuncusu. Teknik direktörün fikirlerine göre konuşması çok önemli, maalesef ben bu fırsatı bulamadım. Bah'ın iyileşmesi de bir alternatif olabilir, sol bek olarak oynayabilir. Mourinho, Ocak transfer döneminde kendi oyun anlayışına uygun oyuncular transfer edebilir. Benfica'nın kaliteli bir kadrosu ve deneyimli bir teknik direktörü var."

Mario Branco'ya küstünüz mü?

"Farklı fikirlerim olması bir şey... Nereye varmak istediğini biliyorum ve konuya doğrudan giriyorum. Mario Branco ile barışığım. Oyunun değiştirilmemesine katılmadım ve hiçbir zaman ona katıldığımı ima etmedim. Takımın daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu hissediyordum. Şimdi bunun hepsinin bir komplo olduğunu düşünmek... Ben işimi yapmalıydım ve bu benim işim değil. Benfica'nın teknik direktörü sonuçlara göre yaşamak zorunda. Seçimler bittiğine göre, Benfica yönetimi teknik direktörü korumak için güçlü olmalı, benim için sürpriz olmayan bir kazanan var. Ona çalışması ve sonuçlar sunması için tüm koşulları sağlama zamanı."

Rui Costa'nın sizi çok erken bıraktığını mı düşünüyorsunuz?

“Buna cevap vermek bana düşmez.”

İncindiniz mi?

"Hayır, incinmedim. Benfica için en iyisini diliyorum, bu takımın şampiyon olmasını çok istiyorum. Yaptığım işi yapmak için gerekli koşullara sahip olduğumu, idealize ettiğim gruba sahip olduğumu söyleyebilirim. Son günlerde Kerem Aktürkoğlu'nu kaybetmemiz ve onun yerini dolduracak kimse olmaması, bizi daha geçerli bir seçenek olmadan bıraktı. Andreas Scheljederup vardı, o da iyi performanslar sergilemişti, Lig Kupası'nda Sporting'e gol atmıştı. Bayern Münih'e gol attı, çok iyi anlar yaşadı. Başkanın aceleci davrandığını söylemek bana düşmez, kurduğumuz kadroya çok inanıyordum ve sezonun uzun olacağını düşünüyordum."

"Sol kanat pozisyonuna transferde gerektiği gibi çalışılmadı mı? Kerem Aktürkoglu'nun ayrılacağı konuşuluyordu..."

“Kerem Aktürkoğlu, size öyle bir izlenim verebilir ama bize öyle gelmedi çünkü teklifler hep vardı... Olanlardan önce somut teklifler olup olmadığını söyleyemem ama ilerlemeler ve gerilemeler olduğunu garanti edebilirim.”

"O halde Kerem'i oyuna sokmama kararı mı?"

“Hayır. Sezona iyi başlamıştı, Benfica'da çok mutluydu. Kararlarım her zaman takım için en iyisi olanı göz önünde bulundurarak verildi, iyi bir yanıt verebilmek için geniş bir kadroya ihtiyacımız vardı. Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılması ve Bruma'nın sakatlığı, Ocak ayında transfer piyasasına girilmesi için bir fırsat yarattı.”