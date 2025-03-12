Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 12 Mart günü maç programı...

12 Mart Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 12 Mart maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 12 Mart günü maç programı...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.03.2025 - 10:19

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 12 Mart Çarşamba günü maç programı:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Son 16 Turu

20:45 Lille - B. Dortmund

23:00 Arsenal - PSV

23:00 Aston Villa - Club Brugge

23:00 Atl. Madrid - Real Madrid

Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Son 16 Turu

13:00 Gwangju - Vissel Kobe

13:00 Kawasaki F. - S. Shenhua

Asya AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Çeyrek Final

15:00 Lion City - S. Hiroshima

21:00 Sharjah - Al Ahli

Avustralya A Lig

11:00 Melbourne City - Newcastle

İngiltere Championship

22:45 Hull City - Oxford Utd

22:45 Leeds United - Millwall

22:45 Portsmouth - Plymouth

22:45 Watford - Swansea City

23:00 Stoke City - Blackburn


Etiketler: #uefa şampiyonlar ligi #real madrid #Arsenal #canlı

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