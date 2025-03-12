Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 12 Mart günü maç programı...
12 Mart Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 12 Mart maç programı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 12 Mart Çarşamba günü maç programı:
UEFA Şampiyonlar Ligi - Son 16 Turu
20:45 Lille - B. Dortmund
23:00 Arsenal - PSV
23:00 Aston Villa - Club Brugge
23:00 Atl. Madrid - Real Madrid
Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Son 16 Turu
13:00 Gwangju - Vissel Kobe
13:00 Kawasaki F. - S. Shenhua
Asya AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Çeyrek Final
15:00 Lion City - S. Hiroshima
21:00 Sharjah - Al Ahli
Avustralya A Lig
11:00 Melbourne City - Newcastle
İngiltere Championship
22:45 Hull City - Oxford Utd
22:45 Leeds United - Millwall
22:45 Portsmouth - Plymouth
22:45 Watford - Swansea City
23:00 Stoke City - Blackburn
Etiketler: #uefa şampiyonlar ligi #real madrid #Arsenal #canlı
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