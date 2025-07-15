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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 15 Temmuz günü maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 15 Temmuz günü maç programı...

15.07.2025 10:33:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 15 Temmuz günü maç programı...

15 Temmuz Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 15 Temmuz maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte, 15 Temmuz Salı günü maç programı:

Hazırlık Maçları Kulüpler

18:00 İstanbulspor- Hull City

UEFA Şampiyonlar Ligi - 1. Eleme Turu

18:00 K. Almaty - O. Ljubljana

18:30 Lincoln Red - Vikingur Gota

20:00 Hamrun - Zalgiris

20:00 Malmö - Iberia

20:00 Milsami - Kuopion

20:00 Rigas Skola - Levadia

21:00 Differdange - Drita

21:00 FK Shkendija - The New Saints

21:30 Inter Escaldes - FCSB

22:00 Breidablik - Egnatia

22:00 Buducnost - Noah

22:00 Zrinjski - Virtus

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