Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 15 Temmuz günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 15 Temmuz Salı günü maç programı:
Hazırlık Maçları Kulüpler
18:00 İstanbulspor- Hull City
UEFA Şampiyonlar Ligi - 1. Eleme Turu
18:00 K. Almaty - O. Ljubljana
18:30 Lincoln Red - Vikingur Gota
20:00 Hamrun - Zalgiris
20:00 Malmö - Iberia
20:00 Milsami - Kuopion
20:00 Rigas Skola - Levadia
21:00 Differdange - Drita
21:00 FK Shkendija - The New Saints
21:30 Inter Escaldes - FCSB
22:00 Breidablik - Egnatia
22:00 Buducnost - Noah
22:00 Zrinjski - Virtus