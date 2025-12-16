Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 16 Aralık günü maç programı...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.12.2025 09:50:00
16 Aralık Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 16 Aralık maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 16 Aralık Salı günü maç programı:

İngiltere Lig Kupası - Çeyrek Final

23:00 Cardiff - Chelsea

İspanya Kral Kupası - Son 32 Turu

21:00 Deportivo - Mallorca

21:00 Eibar - Elche

23:00 Eldense - R. Sociedad

23:00 Guadalajara - Barcelona

23:00 Sporting Gijon - Valencia

Hollanda KNVB Kupası - 2. Tur

20:45 Heracles - Hoogeveen

22:00 AFC - NEC Nijmegen

22:00 Den Bosch - Katwijk

22:00 Hoek - Telstar

23:00 PSV - GVVV

İsviçre Süper Lig

22:30 St. Gallen - Sion

22:30 Winterthur - Thun

