Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 16 Aralık günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 16 Aralık Salı günü maç programı:
İngiltere Lig Kupası - Çeyrek Final
23:00 Cardiff - Chelsea
İspanya Kral Kupası - Son 32 Turu
21:00 Deportivo - Mallorca
21:00 Eibar - Elche
23:00 Eldense - R. Sociedad
23:00 Guadalajara - Barcelona
23:00 Sporting Gijon - Valencia
Hollanda KNVB Kupası - 2. Tur
20:45 Heracles - Hoogeveen
22:00 AFC - NEC Nijmegen
22:00 Den Bosch - Katwijk
22:00 Hoek - Telstar
23:00 PSV - GVVV
İsviçre Süper Lig
22:30 St. Gallen - Sion
22:30 Winterthur - Thun