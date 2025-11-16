Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 16 Kasım günü maç programı...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.11.2025 10:31:00
Cumhuriyet Spor
16 Kasım Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar pazar günü oynanacak. İşte 16 Kasım maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 16 Kasım Pazar günü maç programı:

Avrupa DK Elemeler - Grup D

20:00 Azerbaycan - Fransa

20:00 Ukrayna İzlanda

Avrupa DK Elemeler - Grup F

17:00 Macaristan - İrlanda

17:00 Portekiz - Ermenistan

Avrupa DK Elemeler - Grup I

22:45 İsrail - Moldova

22:45 İtalya - Norveç

Avrupa DK Elemeler - Grup K

20:00 Arnavutluk - İngiltere

20:00 Sırbistan - Letonya

Afrika DK Elemeler - Play-off – Final

22:00 Nijerya - Demokratik Kongo C.

İspanya La Liga 2

16:00 Ceuta - Leganes

18:15 Almeria - Cadiz

18:15 Sporting Gijon - Eibar

20:30 Cordoba - Deportivo

20:30 Mirandes - Burgos

23:00 Real Zaragoza - Huesca

