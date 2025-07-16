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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 16 Temmuz günü maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 16 Temmuz günü maç programı...

16.07.2025 09:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 16 Temmuz günü maç programı...

16 Temmuz Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 16 Temmuz maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte, 16 Temmuz Çarşamba günü maç programı:

Hazırlık Maçları Kulüpler

17:00 Hatayspor - Vanspor FK

18:30 Göztepe - Kryvbas KR

19:30 Wolfsberger AC - Beşiktaş

UEFA Şampiyonlar Ligi - 1. Eleme Turu

21:45 Dinamo Minsk - Ludogorets

21:45 Linfield - Shelbourne

UEFA Avrupa Konferans Ligi - 1. Eleme Turu

19:00 FK Auda - Larne

Avrupa Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Çeyrek final

22:00 Norveç (K) - İtalya (K)

İskoçya Lig Kupası - Grup H

21:45 Kilmarnock - Livingston

Norveç Eliteserien

19:00 Fredrikstad - Bodo/Glimt

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