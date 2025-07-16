Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 16 Temmuz günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 16 Temmuz Çarşamba günü maç programı:
Hazırlık Maçları Kulüpler
17:00 Hatayspor - Vanspor FK
18:30 Göztepe - Kryvbas KR
19:30 Wolfsberger AC - Beşiktaş
UEFA Şampiyonlar Ligi - 1. Eleme Turu
21:45 Dinamo Minsk - Ludogorets
21:45 Linfield - Shelbourne
UEFA Avrupa Konferans Ligi - 1. Eleme Turu
19:00 FK Auda - Larne
Avrupa Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Çeyrek final
22:00 Norveç (K) - İtalya (K)
İskoçya Lig Kupası - Grup H
21:45 Kilmarnock - Livingston
Norveç Eliteserien
19:00 Fredrikstad - Bodo/Glimt