Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 18 Şubat günü maç programı...
18 Şubat Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 18 Şubat maç programı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 18 Şubat Salı günü maç programı:
UEFA Şampiyonlar Ligi - Eleme Turu Play-off
20:45 Milan - Feyenoord
23:00 Atalanta - Club Brugge
23:00 Bayern Münih - Celtic
23:00 Benfica - Monaco
Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Doğu Grubu
13:00 Gwangju - Buriram Utd
13:00 Kawasaki F. - C. Mariners
15:00 Johor Darul - Pohang S.
15:00 S. Shenhua - Vissel Kobe
Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Batı Grubu
19:00 Al Rayyan - Esteghlal
19:00 Al Wasl - Al Hilal
Asya AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Son 16 Turu
17:00 Sharjah - Hussein
17:00 TS Tabriz - Khalidiya
İngiltere Championship
22:45 Preston - Millwall
Etiketler: #uefa şampiyonlar ligi #milan #Bayern Münih #canlı
Spor Haberleri
- Ankaragücü'nden sert tepki: 'TFF ve MHK'ye son uyarı'
- Genoa üç puana 80'den sonra ulaştı!
- Karagümrük kendi evinde takıldı!
- İki kırmızı kartın çıktığı maçta kazanan yok!
- Yıldız golcü gemisini kurtardı!
- Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
- Sara'nın pozisyonu penaltı mı?
- Rıdvan Dilmen'den Galatasaray iddiası: 'Yüzde 90...'
- 'Osimhen olmasa ne yapacaktın?'
- Kurtarıcı Osimhen
En Çok Okunan Haberler
-
- Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
- Dekan yardımcısını vurup, intihara kalkıştı
- Birleşik Metal-İş'te silahlı saldırı!
- Ankara'da korkutan deprem!
- İki belediyeye daha hazırlık yapılıyor!
- 2 tahliye, 15 sanık hakkında iddianame!
- AKP seçim için 'uygun tarih' verdi
- Şube başkanı hayatını kaybetti
- Ünlü marka ifşa oldu! Bakanlık affetmedi
- Özgür Özel'den Lütfü Savaş'a sert tepki!