Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 18 Şubat günü maç programı...

18 Şubat Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 18 Şubat maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 18 Şubat günü maç programı...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.02.2025 - 10:49

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 18 Şubat Salı günü maç programı:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Eleme Turu Play-off

20:45 Milan - Feyenoord

23:00 Atalanta - Club Brugge

23:00 Bayern Münih - Celtic

23:00 Benfica - Monaco

Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Doğu Grubu

13:00 Gwangju - Buriram Utd

13:00 Kawasaki F. - C. Mariners

15:00 Johor Darul - Pohang S.

15:00 S. Shenhua - Vissel Kobe

Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Batı Grubu

19:00 Al Rayyan - Esteghlal

19:00 Al Wasl - Al Hilal

Asya AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Son 16 Turu

17:00 Sharjah - Hussein

17:00 TS Tabriz - Khalidiya

İngiltere Championship

22:45 Preston - Millwall


Etiketler: #uefa şampiyonlar ligi #milan #Bayern Münih #canlı

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