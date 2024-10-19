Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 19 Ekim günü maç programı...

19 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Süper Lig'de heyecan dolu karşılaşmalar cumartesi günü oynanacak. İşte 19 Ekim maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 19 Ekim günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2024 - 13:47

Süper Lig ve Avrupa'nın diğer liglerinde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 19 Ekim Cumartesi günü maç programı:

SÜPER LİG

13:30 Kayserispor - Gaziantep FK 

16:00 Trabzonspor - Başakşehir FK 

19:00 Eyüpspor - Göztepe 

19:00 Antalyaspor - Galatasaray 

TFF 1. LİG

13:30 Bandırmaspor - Fatih Karagümrük

16:00 Gençlerbirliği - Amed SK 

19:00 Adanaspor - Şanlıurfaspor 

19:00 Kocaelispor - Ümraniyespor

PREMIER LİG

14:30 Tottenham - West Ham United

17:00 Fulham - Aston Villa

17:00 Ipswich Town - Everton 

17:00 Manchester United - Brentford 

17:00 Southampton - Leicester City

17:00 Newcastle United - Brighton & Hove Albion

19:30 Bournemouth - Arsenal

LA LIGA

15:00 Athletic Bilbao - Espanyol 

17:15 Osasuna - Real Betis

19:30 Girona - Real Sociedad

22:00 Celta Vigo - Real Madrid 

SERIE A

16:00 Genoa - Bologna

16:00 Como - Parma 

19:00 Milan - Udinese 

21:45 Juventus - Lazio 

BUNDESLIGA

16:30 Freiburg - Augsburg 

16:30 Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 

16:30 Mönchengladbach - Heidenheim 

16:30 Hoffenheim - Bochum 

16:30 Mainz 05 - RB Leipzig 

19:30 Bayern Münih - Stuttgart


Etiketler: #süper lig #galatasaray #trabzonspor

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