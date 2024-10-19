Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 19 Ekim günü maç programı...
19 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Süper Lig'de heyecan dolu karşılaşmalar cumartesi günü oynanacak. İşte 19 Ekim maç programı...
Süper Lig ve Avrupa'nın diğer liglerinde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 19 Ekim Cumartesi günü maç programı:
SÜPER LİG
13:30 Kayserispor - Gaziantep FK
16:00 Trabzonspor - Başakşehir FK
19:00 Eyüpspor - Göztepe
19:00 Antalyaspor - Galatasaray
TFF 1. LİG
13:30 Bandırmaspor - Fatih Karagümrük
16:00 Gençlerbirliği - Amed SK
19:00 Adanaspor - Şanlıurfaspor
19:00 Kocaelispor - Ümraniyespor
PREMIER LİG
14:30 Tottenham - West Ham United
17:00 Fulham - Aston Villa
17:00 Ipswich Town - Everton
17:00 Manchester United - Brentford
17:00 Southampton - Leicester City
17:00 Newcastle United - Brighton & Hove Albion
19:30 Bournemouth - Arsenal
LA LIGA
15:00 Athletic Bilbao - Espanyol
17:15 Osasuna - Real Betis
19:30 Girona - Real Sociedad
22:00 Celta Vigo - Real Madrid
SERIE A
16:00 Genoa - Bologna
16:00 Como - Parma
19:00 Milan - Udinese
21:45 Juventus - Lazio
BUNDESLIGA
16:30 Freiburg - Augsburg
16:30 Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt
16:30 Mönchengladbach - Heidenheim
16:30 Hoffenheim - Bochum
16:30 Mainz 05 - RB Leipzig
19:30 Bayern Münih - Stuttgart
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