Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 19 Ekim günü maç programı...

Yayınlanma: 19.10.2024 - 13:47

Güncelleme: 19.10.2024 - 13:47

Süper Lig ve Avrupa'nın diğer liglerinde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte, 19 Ekim Cumartesi günü maç programı:

SÜPER LİG

13:30 Kayserispor - Gaziantep FK

16:00 Trabzonspor - Başakşehir FK

19:00 Eyüpspor - Göztepe

19:00 Antalyaspor - Galatasaray

TFF 1. LİG

13:30 Bandırmaspor - Fatih Karagümrük

16:00 Gençlerbirliği - Amed SK

19:00 Adanaspor - Şanlıurfaspor

19:00 Kocaelispor - Ümraniyespor

PREMIER LİG

14:30 Tottenham - West Ham United

17:00 Fulham - Aston Villa

17:00 Ipswich Town - Everton

17:00 Manchester United - Brentford

17:00 Southampton - Leicester City

17:00 Newcastle United - Brighton & Hove Albion

19:30 Bournemouth - Arsenal

LA LIGA

15:00 Athletic Bilbao - Espanyol

17:15 Osasuna - Real Betis

19:30 Girona - Real Sociedad

22:00 Celta Vigo - Real Madrid

SERIE A

16:00 Genoa - Bologna

16:00 Como - Parma

19:00 Milan - Udinese

21:45 Juventus - Lazio

BUNDESLIGA

16:30 Freiburg - Augsburg

16:30 Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt

16:30 Mönchengladbach - Heidenheim

16:30 Hoffenheim - Bochum

16:30 Mainz 05 - RB Leipzig

19:30 Bayern Münih - Stuttgart