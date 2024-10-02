Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 2 Ekim günü maç programı...

Yayınlanma: 02.10.2024 - 11:26

Güncelleme: 02.10.2024 - 11:26

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek.

Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, kendi sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Kenan Yıldız'ın takımı Juventus ise deplasmanda RB Leipzig ile kozlarını paylaşacak. Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ise deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında Rapid Wien'i konuk edecek.

Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 2 Ekim Çarşamba günü maç programı…

2 EKİM 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçları şu şekilde:

19:45 Girona - Feyenoord

19:45 Shakhtar D. - Atalanta

22:00 Aston Villa - Bayern Münih

22:00 Benfica - Atl. Madrid

22:00 D. Zagreb - Monaco

22:00 Leipzig - Juventus

22:00 Lille - Real Madrid

22:00 Liverpool - Bologna

22:00 Sturm Graz - Club Brugge

UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk hafta:

17:30 Başakşehir - Rapid Wien

İngiltere Championship 8. hafta:

21:45 Preston - Watford

21:45 Sheffield Utd - Swansea City

21:45 Stoke City - Portsmouth

22:00 Bristol City - S. Wednesday

17:30 V. Guimaraes - NK Celje