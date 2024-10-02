Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 2 Ekim günü maç programı...
2 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 2 Ekim maç programı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek.
Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, kendi sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Kenan Yıldız'ın takımı Juventus ise deplasmanda RB Leipzig ile kozlarını paylaşacak. Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ise deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek.
Başakşehir ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında Rapid Wien'i konuk edecek.
Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 2 Ekim Çarşamba günü maç programı…
2 EKİM 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçları şu şekilde:
19:45 Girona - Feyenoord
19:45 Shakhtar D. - Atalanta
22:00 Aston Villa - Bayern Münih
22:00 Benfica - Atl. Madrid
22:00 D. Zagreb - Monaco
22:00 Leipzig - Juventus
22:00 Lille - Real Madrid
22:00 Liverpool - Bologna
22:00 Sturm Graz - Club Brugge
UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk hafta:
17:30 Başakşehir - Rapid Wien
İngiltere Championship 8. hafta:
21:45 Preston - Watford
21:45 Sheffield Utd - Swansea City
21:45 Stoke City - Portsmouth
22:00 Bristol City - S. Wednesday
17:30 V. Guimaraes - NK Celje
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