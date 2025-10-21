Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 21 Ekim günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 21 Ekim Salı günü maç programı:
UEFA Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması
19:45 Barcelona - Olympiakos
19:45 K. Almaty - Pafos
22:00 Arsenal - Atl. Madrid
22:00 B. Leverkusen - PSG
22:00 Kopenhag - B. Dortmund
22:00 Newcastle - Benfica
22:00 PSV - Napoli
22:00 U.S Gilloise - Inter
22:00 Villarreal Man. City
Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması - Doğu
10:45 Melbourne City - Buriram Utd
13:00 Chengdu - Johor Darul
13:00 Ulsan Hora - S. Hiroshima
15:15 Shanghai Port - Machida Z.
Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması - Batı
19:00 Al Ahli - Nasaf
21:15 Al Hilal - Al Sadd