Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 21 Ekim günü maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 21 Ekim günü maç programı...

21.10.2025 10:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 21 Ekim günü maç programı...

21 Ekim Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 21 Ekim maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 21 Ekim Salı günü maç programı:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması

19:45 Barcelona - Olympiakos

19:45 K. Almaty - Pafos

22:00 Arsenal - Atl. Madrid

22:00 B. Leverkusen - PSG

22:00 Kopenhag - B. Dortmund

22:00 Newcastle - Benfica

22:00 PSV - Napoli

22:00 U.S Gilloise - Inter

22:00 Villarreal  Man. City

Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması - Doğu

10:45 Melbourne City - Buriram Utd

13:00 Chengdu - Johor Darul

13:00 Ulsan Hora - S. Hiroshima

15:15 Shanghai Port - Machida Z.

Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması - Batı

19:00 Al Ahli - Nasaf

21:15 Al Hilal - Al Sadd

İlgili Konular: #barcelona #Arsenal #uefa şampiyonlar ligi

İlgili Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı: Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı: Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray, 22 Ekim Çarşamba günü Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayacak.
Kenan Yıldız UEFA'ya konuştu: 'Ben benim, kimseye benzemiyorum'
Kenan Yıldız UEFA'ya konuştu: 'Ben benim, kimseye benzemiyorum' İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus forması giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, UEFA'nın resmi yayın organına açıklamalarda bulundu.
İtalyan devine büyük şok! UEFA'dan Juventus'a soruşturma!
İtalyan devine büyük şok! UEFA'dan Juventus'a soruşturma! UEFA, milli Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği Juventus'un Finansal Fair Play kriterlerini ihlal ettiği şüphesiyle kulüp hakkında soruşturma başlattı.