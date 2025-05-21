Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 21 Mayıs günü maç programı...

Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 21 Mayıs Çarşamba günü maç programı:
UEFA Avrupa Ligi - Final
22:00 Tottenham - Man. United
Fransa Ligue 1 - Play-Out Final
21:00 Metz - Reims
Suudi Arabistan Pro Lig
19:10 Al Nassr - Al Khaleej
19:25 Al Kholood - Al Fayha
21:00 Al Wehda - Al Hilal
İtalya Serie B - Yükselme Play-off Yarı Final
21:30 Catanzaro - Spezia
21:30 Juve Stabia - Cremonese
Hollanda Eerste Divisie Play-off - 2. Tur
19:45 FC Dordrecht - Willem II
Finlandiya Veikkausliiga
18:00 Tampereen I. - Kuopion