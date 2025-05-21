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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 21 Mayıs günü maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 21 Mayıs günü maç programı...

21.05.2025 10:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 21 Mayıs günü maç programı...

21 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 21 Mayıs maç programı...

Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte, 21 Mayıs Çarşamba günü maç programı:

UEFA Avrupa Ligi - Final

22:00 Tottenham - Man. United

Fransa Ligue 1 - Play-Out Final

21:00 Metz - Reims

Suudi Arabistan Pro Lig

19:10 Al Nassr - Al Khaleej

19:25 Al Kholood - Al Fayha

21:00 Al Wehda - Al Hilal

İtalya Serie B - Yükselme Play-off Yarı Final

21:30 Catanzaro - Spezia

21:30 Juve Stabia - Cremonese

Hollanda Eerste Divisie Play-off - 2. Tur

19:45 FC Dordrecht - Willem II

Finlandiya Veikkausliiga

18:00 Tampereen I. - Kuopion

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