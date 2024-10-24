Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 24 Ekim günü maç programı...

24 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 24 Ekim maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 24 Ekim günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.10.2024 - 12:43

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 24 Ekim Perşembe günü maç programı:

UEFA AVRUPA LİGİ

19:45 E. Frankfurt - Rigas Skola

19:45 Ferençvaroş - Nice

19:45 Karabağ - Ajax

19:45 M. Tel Aviv - R. Sociedad

19:45 Midtjylland - U.S Gilloise

19:45 PAOK - Viktoria Plzen

19:45 Roma - Dinamo Kiev

22:00 FENERBAHÇE - Man. United

22:00 Lyon - BEŞİKTAŞ

22:00 Anderlecht - Ludogorets

22:00 Ath. Bilbao - Slavia Prag

22:00 Malmö - Olympiakos

22:00 Porto - Hoffenheim

22:00 Rangers - FCSB

22:00 Tottenham - AZ Alkmaar

22:00 Twente - Lazio

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ

17:30 Vikingur R. - Cercle Brugge

19:45 NK Celje - BAŞAKŞEHİR

19:45 APOEL - Banja Luka

19:45 Djurgarden - V. Guimaraes

19:45 Hearts - Omonia

19:45 J. Bialystok - Petrocub

19:45 KAA Gent - Molde

19:45 Larne - Shamrock R.

19:45 Panathinaikos - Chelsea

19:45 Rapid Wien - Noah

19:45 St. Gallen - Fiorentina

22:00 HJK Helsinki - Dinamo Minsk

22:00 Mlada Boleslav - Lugano

22:00 O. Ljubljana - LASK

22:00 Pafos - Heidenheim

22:00 Real Betis - Kopenhag

22:00 The New Saints - Astana

22:00 Tsc Backa T.  - Legia Varşova


Etiketler: #fenerbahçe #beşiktaş #Başakşehir #uefa avrupa ligi

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