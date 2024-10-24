Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 24 Ekim günü maç programı...
24 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 24 Ekim maç programı...
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 24 Ekim Perşembe günü maç programı:
UEFA AVRUPA LİGİ
19:45 E. Frankfurt - Rigas Skola
19:45 Ferençvaroş - Nice
19:45 Karabağ - Ajax
19:45 M. Tel Aviv - R. Sociedad
19:45 Midtjylland - U.S Gilloise
19:45 PAOK - Viktoria Plzen
19:45 Roma - Dinamo Kiev
22:00 FENERBAHÇE - Man. United
22:00 Lyon - BEŞİKTAŞ
22:00 Anderlecht - Ludogorets
22:00 Ath. Bilbao - Slavia Prag
22:00 Malmö - Olympiakos
22:00 Porto - Hoffenheim
22:00 Rangers - FCSB
22:00 Tottenham - AZ Alkmaar
22:00 Twente - Lazio
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ
17:30 Vikingur R. - Cercle Brugge
19:45 NK Celje - BAŞAKŞEHİR
19:45 APOEL - Banja Luka
19:45 Djurgarden - V. Guimaraes
19:45 Hearts - Omonia
19:45 J. Bialystok - Petrocub
19:45 KAA Gent - Molde
19:45 Larne - Shamrock R.
19:45 Panathinaikos - Chelsea
19:45 Rapid Wien - Noah
19:45 St. Gallen - Fiorentina
22:00 HJK Helsinki - Dinamo Minsk
22:00 Mlada Boleslav - Lugano
22:00 O. Ljubljana - LASK
22:00 Pafos - Heidenheim
22:00 Real Betis - Kopenhag
22:00 The New Saints - Astana
22:00 Tsc Backa T. - Legia Varşova
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