25.11.2025 10:30:00
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 25 Kasım günü maç programı...

25 Kasım Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 25 Kasım maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 25 Kasım Salı günü maç programı:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması

20:45 Galatasaray - U.S Gilloise

20:45 Ajax - Benfica

23:00 B. Dortmund - Villarreal

23:00 Bodo/Glimt - Juventus

23:00 Chelsea - Barcelona

23:00 Man. City - B. Leverkusen

23:00 Marsilya - Newcastle

23:00 Napoli - Karabağ

23:00 Slavia Prag - Ath. Bilbao

Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması - Doğu

10:45 Melbourne City - Johor Darul

13:00 Gangwon - Machida Z.

13:00 Shanghai Port - FC Seoul

15:15 Chengdu - S. Hiroshima

Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması - Batı

19:00 Al Wahda - Al Sadd

21:15 Al Hilal - Al Shorta

