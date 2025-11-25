Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 25 Kasım günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 25 Kasım Salı günü maç programı:
UEFA Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması
20:45 Galatasaray - U.S Gilloise
20:45 Ajax - Benfica
23:00 B. Dortmund - Villarreal
23:00 Bodo/Glimt - Juventus
23:00 Chelsea - Barcelona
23:00 Man. City - B. Leverkusen
23:00 Marsilya - Newcastle
23:00 Napoli - Karabağ
23:00 Slavia Prag - Ath. Bilbao
Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması - Doğu
10:45 Melbourne City - Johor Darul
13:00 Gangwon - Machida Z.
13:00 Shanghai Port - FC Seoul
15:15 Chengdu - S. Hiroshima
Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması - Batı
19:00 Al Wahda - Al Sadd
21:15 Al Hilal - Al Shorta