Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 25 Şubat günü maç programı...

25 Şubat Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 25 Şubat maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 25 Şubat günü maç programı...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.02.2025 - 11:13

Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 25 Şubat Salı günü maç programı:

Ziraat Türkiye Kupası - Grup D

15:00 Antalyaspor - Beşiktaş

15:00 Kırklarelispor - Kocaelispor

15:00 Sivasspor - Bodrum FK

İngiltere Premier Lig

22:30 Brighton - Bournemouth

22:30 Crystal Palace - Aston Villa

22:30 Wolverhampton - Fulham

23:15 Chelsea - Southampton

İspanya Kral Kupası - Yarı Final

23:30 Barcelona - Atl. Madrid

İtalya Kupası - Çeyrek Final

23:00 Inter - Lazio

Fransa Kupası - Çeyrek Final

23:00 Angers - Reims

23:00 Cannes - Guingamp

Almanya Kupası - Çeyrek Final

22:45 A. Bielefeld - Werder Bremen

Portekiz Kupası - Çeyrek Final

23:00 O Elvas - Tirsense

Suudi Arabistan Pro Lig 

17:10 Al Raed - Al Shabab

18:30 Al Hilal - Al Kholood

19:00 Al Wehda - Al Nassr

20:30 Al Ahli - Al-Qadsiah

İngiltere Championship

22:45 Cardiff - Hull City

22:45 Stoke City - Middlesbrough


Etiketler: #beşiktaş #Türkiye Kupası #canlı

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