Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 25 Şubat günü maç programı...
25 Şubat Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 25 Şubat maç programı...
Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 25 Şubat Salı günü maç programı:
Ziraat Türkiye Kupası - Grup D
15:00 Antalyaspor - Beşiktaş
15:00 Kırklarelispor - Kocaelispor
15:00 Sivasspor - Bodrum FK
İngiltere Premier Lig
22:30 Brighton - Bournemouth
22:30 Crystal Palace - Aston Villa
22:30 Wolverhampton - Fulham
23:15 Chelsea - Southampton
İspanya Kral Kupası - Yarı Final
23:30 Barcelona - Atl. Madrid
İtalya Kupası - Çeyrek Final
23:00 Inter - Lazio
Fransa Kupası - Çeyrek Final
23:00 Angers - Reims
23:00 Cannes - Guingamp
Almanya Kupası - Çeyrek Final
22:45 A. Bielefeld - Werder Bremen
Portekiz Kupası - Çeyrek Final
23:00 O Elvas - Tirsense
Suudi Arabistan Pro Lig
17:10 Al Raed - Al Shabab
18:30 Al Hilal - Al Kholood
19:00 Al Wehda - Al Nassr
20:30 Al Ahli - Al-Qadsiah
İngiltere Championship
22:45 Cardiff - Hull City
22:45 Stoke City - Middlesbrough
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