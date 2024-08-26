Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 26 Ağustos günü maç programı...
26 Ağustos Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Trendyol 1. Lig, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, İspanya La Liga’da bugün önemli karşılaşmalar oynanacak. İtalya’da şampiyonluk mücadelesi veren Juventus, Verona ile kozlarını paylaşacak.
26 Ağustos Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. İspanya La Liga’da heyecan bugün Villarreal - Celta Vigo karşılaşmasıyla devam edecek. Günün dikkat çeken mücadelesi ise İtalya Serie A’da oynanacak. Cagliari, Como, Verona, Juventus gibi takımlar sahaya çıkacak. Yunanistan Süper Ligi’nde ise Olympiakos ve Kalithea karşı karşıya gelecek.
İşte 26 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlar:
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
02:00 Flamengo - Bragantino
02:30 River Plate - Newell’s Old Boys
19:30 Cagliari - Como
20:30 Olympiakos - Kallithea
21:00 İstanbulspor - Şanlıurfaspor
21:45 Verona - Juventus
21:45 Red Star - Ajaccio
22:30 Villarreal - Celta Vigo
İlgili Haberler
Spor Haberleri
- Chelsea'den Manchester United'a dev takas önerisi!
- Juventus, Hellas Verona deplasmanında!
- Hakem Atilla Karaoğlan darp edildi!
- 26 Ağustos günü maç programı...
- Nihat Kahveci'den flaş Fred iddiası!
- Oosterwolde'nin pozisyonu penaltı mı?
- 'Mourinho’nun Süper Lig gerçeğiyle tanışma günüydü'
- Süper Lig'de 3. hafta sona erdi!
- Atletico Madrid, evinde 3 golle kazandı!
- Napoli sahasında farklı kazandı!
En Çok Okunan Haberler
-
- İş Bankası Genel Müdürü faiz indirimi için tarih verdi
- 'Bir gece uyurken her şeyiniz gidebilir...'
- CHP'li Özkan'a açık açık küfür etti!
- Jandarma’da neler oluyor
- ‘Nah kalkınırsınız’
- Erdoğan'a flaş yanıt: 'Alpay Özalan denen organizma...'
- CHP'li Özkan Erdoğan'a 'züppe' dedi, AKP'den tepki geldi
- AVM gibi hastane!
- Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!
- Narin'i arama çalışmalarında yeni gelişme