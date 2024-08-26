Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 26 Ağustos günü maç programı...

26 Ağustos Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Trendyol 1. Lig, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, İspanya La Liga’da bugün önemli karşılaşmalar oynanacak. İtalya’da şampiyonluk mücadelesi veren Juventus, Verona ile kozlarını paylaşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2024 - 10:28
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 26 Ağustos günü maç programı...
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26 Ağustos Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. İspanya La Liga’da heyecan bugün Villarreal - Celta Vigo karşılaşmasıyla devam edecek. Günün dikkat çeken mücadelesi ise İtalya Serie A’da oynanacak. Cagliari, Como, Verona, Juventus gibi takımlar sahaya çıkacak. Yunanistan Süper Ligi’nde ise Olympiakos ve Kalithea karşı karşıya gelecek.

İşte 26 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlar: 

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

02:00 Flamengo - Bragantino

02:30 River Plate - Newell’s Old Boys

19:30 Cagliari - Como

20:30 Olympiakos - Kallithea

21:00 İstanbulspor - Şanlıurfaspor

21:45 Verona - Juventus

21:45 Red Star - Ajaccio

22:30 Villarreal - Celta Vigo


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