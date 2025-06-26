Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 26 Haziran günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 26 Haziran Perşembe günü maç programı:
FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup G
22:00 Juventus - Manchester City
22:00 Wydad AC - Al Ain
FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup H
04:00 Salzburg - Real Madrid
04:00 Al Hilal - Pachuca
UEFA U19 Şampiyonası - Final
21:00 İspanya U19 - Hollanda U19
UEFA U17 CONMEBOL Gelişim Turnuvası
23:00 Paraguay U17 - Türkiye U17
Çin Süper Lig
14:35 Shanghai Port - Yingbo
15:00 Yukun - Henan Songshan