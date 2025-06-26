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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 26 Haziran günü maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 26 Haziran günü maç programı...

26.06.2025 12:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 26 Haziran günü maç programı...

26 Haziran Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 26 Haziran maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte, 26 Haziran Perşembe günü maç programı:

FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup G

22:00 Juventus - Manchester City

22:00 Wydad AC - Al Ain

FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup H

04:00 Salzburg - Real Madrid

04:00 Al Hilal - Pachuca

UEFA U19 Şampiyonası - Final

21:00 İspanya U19 - Hollanda U19

UEFA U17 CONMEBOL Gelişim Turnuvası

23:00 Paraguay U17 - Türkiye U17

Çin Süper Lig

14:35 Shanghai Port - Yingbo

15:00 Yukun - Henan Songshan

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