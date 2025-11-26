Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 26 Kasım günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 26 Kasım Çarşamba günü maç programı:
UEFA Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması
20:45 Kopenhag - K. Almaty
20:45 Pafos - Monaco
23:00 Arsenal - Bayern Münih
23:00 Atl. Madrid - Inter
23:00 E. Frankfurt - Atalanta
23:00 Liverpool - PSV
23:00 Olympiakos - Real Madrid
23:00 PSG - Tottenham
23:00 Sporting CP - Club Brugge
Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması - Doğu
13:00 Ulsan Hora - Buriram Utd
15:15 S. Shenhua - Vissel Kobe