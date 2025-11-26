Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 26 Kasım günü maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 26 Kasım günü maç programı...

26.11.2025 10:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 26 Kasım günü maç programı...

26 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 26 Kasım maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 26 Kasım Çarşamba günü maç programı:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması

20:45 Kopenhag - K. Almaty

20:45 Pafos - Monaco

23:00 Arsenal - Bayern Münih

23:00 Atl. Madrid - Inter

23:00 E. Frankfurt - Atalanta

23:00 Liverpool - PSV

23:00 Olympiakos - Real Madrid

23:00 PSG - Tottenham

23:00 Sporting CP - Club Brugge

Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması - Doğu

13:00 Ulsan Hora - Buriram Utd

15:15 S. Shenhua - Vissel Kobe

İlgili Konular: #real madrid #Arsenal #Bayern Münih #uefa şampiyonlar ligi

İlgili Haberler

Bayer Leverkusen'den Manchester City'ye kendi sahasında darbe!
Bayer Leverkusen'den Manchester City'ye kendi sahasında darbe! Bayer Leverkusen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Manchester City'yi 2-0 mağlup etti.
Chelsea, 10 kişi kalan Barcelona'ya acımadı!
Chelsea, 10 kişi kalan Barcelona'ya acımadı! Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Barcelona'yı 3-0 mağlup etti.
Kenan Yıldız asist yaptı: Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki hasreti dindi!
Kenan Yıldız asist yaptı: Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki hasreti dindi! Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bodo/Glimt'i 3-2 mağlup etti.