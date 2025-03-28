Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 28 Mart günü maç programı...
28 Mart Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. Süper Lig'de ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar cuma günü oynanacak. İşte 28 Mart maç programı...
Süper Lig'de ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 28 Mart Cuma günü maç programı:
Süper Lig
16:00 Antalyaspor - Alanyaspor
16:00 Kayserispor - Hatayspor
20:30 Bodrum FK - Fenerbahçe
20:30 Konyaspor - Gaziantep FK
Türkiye 1. Lig
16:00 Boluspor - Bandırmaspor
16:00 Erzurumspor FK - Manisa FK
20:30 Gençlerbirliği - Şanlıurfaspor
20:30 Iğdır FK - Ümraniyespor
Fransa Ligue 1
22:45 Strasbourg - Lyon
Almanya Bundesliga
22:30 B. Leverkusen - Bochum
Portekiz Premier Lig
23:15 Gil Vicente - Benfica
Belçika Pro Lig - Konferans Ligi Play-off Grubu
22:45 OH Leuven - Charleroi
Avustralya A Lig
11:35 Macarthur - Newcastle
İngiltere Championship
23:00 Sheffield Utd - Coventry
Etiketler: #fenerbahçe #süper lig #Bodrum FK #canlı
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