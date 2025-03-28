Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 28 Mart günü maç programı...

28 Mart Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. Süper Lig'de ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar cuma günü oynanacak. İşte 28 Mart maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 28 Mart günü maç programı...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.03.2025 - 10:29

Süper Lig'de ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte, 28 Mart Cuma günü maç programı:

Süper Lig

16:00 Antalyaspor - Alanyaspor

16:00 Kayserispor - Hatayspor

20:30 Bodrum FK - Fenerbahçe

20:30 Konyaspor - Gaziantep FK

Türkiye 1. Lig

16:00 Boluspor - Bandırmaspor

16:00 Erzurumspor FK - Manisa FK

20:30 Gençlerbirliği - Şanlıurfaspor

20:30 Iğdır FK - Ümraniyespor

Fransa Ligue 1

22:45 Strasbourg - Lyon

Almanya Bundesliga

22:30 B. Leverkusen - Bochum

Portekiz Premier Lig

23:15 Gil Vicente - Benfica

Belçika Pro Lig - Konferans Ligi Play-off Grubu

22:45 OH Leuven - Charleroi

Avustralya A Lig

11:35 Macarthur - Newcastle

İngiltere Championship

23:00 Sheffield Utd - Coventry


Etiketler: #fenerbahçe #süper lig #Bodrum FK #canlı

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