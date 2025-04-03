Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 3 Nisan günü maç programı...

3 Nisan Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 3 Nisan maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 3 Nisan günü maç programı...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 11:29

Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte, 3 Nisan Perşembe günü maç programı:

Ziraat Türkiye Kupası - Çeyrek Final

20:30 Beşiktaş - Göztepe

İngiltere Premier Lig

22:00 Chelsea - Tottenham

Portekiz Kupası - Yarı Final

22:15 Sporting CP - Rio Ave

İsviçre Süper Lig

21:30 Basel - Grasshoppers

21:30 Luzern - St. Gallen

Romanya Kupası - Çeyrek Final

20:00 CFR Cluj - Univ. Craiova


Etiketler: #Türkiye Kupası #beşiktaş #göztepe

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