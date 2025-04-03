Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 3 Nisan günü maç programı...
3 Nisan Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 3 Nisan maç programı...
Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 3 Nisan Perşembe günü maç programı:
Ziraat Türkiye Kupası - Çeyrek Final
20:30 Beşiktaş - Göztepe
İngiltere Premier Lig
22:00 Chelsea - Tottenham
Portekiz Kupası - Yarı Final
22:15 Sporting CP - Rio Ave
İsviçre Süper Lig
21:30 Basel - Grasshoppers
21:30 Luzern - St. Gallen
Romanya Kupası - Çeyrek Final
20:00 CFR Cluj - Univ. Craiova
Etiketler: #Türkiye Kupası #beşiktaş #göztepe
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