Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 30 Eylül günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 30 Eylül Salı günü maç programı:
UEFA Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması
19:45 Atalanta - Club Brugge
19:45 K. Almaty - Real Madrid
22:00 GALATASARAY - Liverpool
22:00 Atl. Madrid - E. Frankfurt
22:00 Bodo/Glimt - Tottenham
22:00 Chelsea - Benfica
22:00 Inter - Slavia Prag
22:00 Marsilya - Ajax
22:00 Pafos - Bayern Münih
İspanya La Liga
21:00 Valencia - Real Oviedo
AFC Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması - Doğu
13:00 FC Seoul - Buriram Utd
13:00 S. Hiroshima - Shanghai Port
15:15 Chengdu - Gangwon
15:15 Johor Darul - Machida Z.
AFC Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması - Batı
19:00 Al Sadd - Sharjah
21:15 Al Ittihad - Al Ahli