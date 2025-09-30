Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 30 Eylül günü maç programı...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.09.2025 10:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
30 Eylül Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 30 Eylül maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 30 Eylül Salı günü maç programı:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması

19:45 Atalanta - Club Brugge

19:45 K. Almaty - Real Madrid

22:00  GALATASARAY - Liverpool

22:00 Atl. Madrid - E. Frankfurt

22:00 Bodo/Glimt - Tottenham

22:00 Chelsea - Benfica

22:00 Inter - Slavia Prag

22:00 Marsilya - Ajax

22:00 Pafos - Bayern Münih

İspanya La Liga

21:00 Valencia - Real Oviedo

AFC Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması - Doğu

13:00 FC Seoul - Buriram Utd

13:00 S. Hiroshima - Shanghai Port

15:15 Chengdu - Gangwon

15:15 Johor Darul - Machida Z.

AFC Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması - Batı

19:00 Al Sadd - Sharjah

21:15 Al Ittihad - Al Ahli

