Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 31 Ağustos günü maç programı...
31 Ağustos cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Süper Lig’de heyecan Rizespor - Kasımpaşa maçıyla başlayacak. İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, İspanya La Liga ve Trendyol 1. Lig’de heyecan dolu karşılaşmalar cumartesi günü oynanacak. İşte 31 Ağustos maç programı...
Avrupa’nın önemli liglerinde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Premier Lig’de şampiyonluğun en önemli adayı Manchester City, West Ham United’a konuk olacak. Süper Lig’e bu sezon yükselen Göztepe ve Bodrumspor ise ligde kozlarını paylaşacak. Bayer Leverkusen, Leipzig, Empoli, Cagliari, Konyaspor, Kayserispor, Marsilya, Sporting Lizbon, Porto, Arsenal, Brighton gibi takımlar bugün sahaya çıkacak. Peki Bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 31 Ağustos cuma günü maç programı…
İşte 31 Ağustos cumartesi günü oynanacak maçlar:
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
14:30 Arsenal - Brighton
16:30 Bochum - Monchengladbach
16:30 Frankfurt - Hoffenheim
16:30 Holstein Kiel - Wolfsburg
16:30 Stuttgart - Mainz
16:30 Werder Bremen - Dortmund
17:00 Brentford - Southampton
17:00 Everton - Bournemouth
17:00 Ipswich Town - Fulham
17:00 Leicester City - Aston Villa
17:00 Nottingham Forest - Wolverhampton
18:00 Barcelona - Valladolid
18:00 Brest - St. Etienne
19:15 Rizespor - Kasımpaşa
19:15 Konyaspor - Kayserispor
19:30 West Ham - Manchester City
19:30 Bayer Leverkusen - Leipzig
19:30 Bologna - Empoli
19:30 Lecce - Cagliari
21:45 Lazio - Milan
21:45 Napoli Parma
21:45 Adana Demirspor - Galatasaray
21:45 Göztepe - Bodrumspor
22:00 Toulouse - Marsilya
22:30 Valencia - Villarreal
22:30 Sporting Lisbon - Porto
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