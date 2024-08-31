Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 31 Ağustos günü maç programı...

31 Ağustos cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Süper Lig’de heyecan Rizespor - Kasımpaşa maçıyla başlayacak. İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, İspanya La Liga ve Trendyol 1. Lig’de heyecan dolu karşılaşmalar cumartesi günü oynanacak. İşte 31 Ağustos maç programı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2024 - 12:21
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 31 Ağustos günü maç programı...
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Avrupa’nın önemli liglerinde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Premier Lig’de şampiyonluğun en önemli adayı Manchester City, West Ham United’a konuk olacak. Süper Lig’e bu sezon yükselen Göztepe ve Bodrumspor ise ligde kozlarını paylaşacak. Bayer Leverkusen, Leipzig, Empoli, Cagliari, Konyaspor, Kayserispor, Marsilya, Sporting Lizbon, Porto, Arsenal, Brighton gibi takımlar bugün sahaya çıkacak. Peki Bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 31 Ağustos cuma günü maç programı…

İşte 31 Ağustos cumartesi günü oynanacak maçlar: 

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

14:30 Arsenal - Brighton

16:30 Bochum - Monchengladbach

16:30 Frankfurt - Hoffenheim

16:30 Holstein Kiel - Wolfsburg

16:30 Stuttgart - Mainz

16:30 Werder Bremen - Dortmund

17:00 Brentford - Southampton

17:00 Everton - Bournemouth

17:00 Ipswich Town - Fulham

17:00 Leicester City - Aston Villa

17:00 Nottingham Forest - Wolverhampton

18:00 Barcelona - Valladolid

18:00 Brest - St. Etienne

19:15 Rizespor - Kasımpaşa

19:15 Konyaspor - Kayserispor

19:30 West Ham - Manchester City

19:30 Bayer Leverkusen - Leipzig

19:30 Bologna - Empoli

19:30 Lecce - Cagliari

21:45 Lazio - Milan

21:45 Napoli Parma

21:45 Adana Demirspor - Galatasaray

21:45 Göztepe - Bodrumspor

22:00 Toulouse - Marsilya

22:30 Valencia - Villarreal

22:30 Sporting Lisbon - Porto


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