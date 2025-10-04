Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Ekim günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 4 Ekim Cumartesi günü maç programı:
Trendyol Süper Lig
14:30 Gençlerbirliği - Alanyaspor
17:00 Kocaelispor - Eyüpspor
20:00 Galatasaray Beşiktaş
Trendyol 1. Lig
13:30 Bandırmaspor - Ümraniyespor
13:30 Pendikspor - Adana Demirspor
16:00 Erzurumspor - Vanspor FK
19:00 Amed SK - Keçiörengücü
İngiltere Premier Lig
14:30 Leeds United - Tottenham
17:00 Arsenal - West Ham
17:00 Man. United - Sunderland
19:30 Chelsea - Liverpool
İspanya La Liga
15:00 Real Oviedo - Levante
17:15 Girona - Valencia
19:30 Ath. Bilbao - Mallorca
22:00 Real Madrid - Villarreal
İtalya Serie A
16:00 Lazio - Torino
16:00 Parma - Lecce
19:00 Inter - Cremonese
21:45 Atalanta - Como
Fransa Ligue 1
18:00 Metz - Marsilya
20:00 Brest - Nantes
22:05 AJ Auxerre - Lens
Almanya Bundesliga
16:30 Augsburg - Wolfsburg
16:30 B. Dortmund - Leipzig
16:30 B. Leverkusen - Union Berlin
16:30 Werder Bremen - St. Pauli
19:30 E. Frankfurt - Bayern Münih
Hollanda Eredivisie
17:30 S. Rotterdam - Ajax
19:45 F. Sittard - Volendam
21:00 Zwolle - PSV
22:00 Heerenveen - Excelsior
Portekiz Premier Lig
17:30 Gil Vicente - Estrela
17:30 Nacional - Moreirense
20:00 AVS - Alverca
22:30 V. Guimaraes - Santa Clara