Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Ekim günü maç programı...

4.10.2025 11:16:00
4 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar cumartesi günü oynanacak. İşte 4 Ekim maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 4 Ekim Cumartesi günü maç programı:

Trendyol Süper Lig

14:30 Gençlerbirliği - Alanyaspor

17:00 Kocaelispor - Eyüpspor

20:00 Galatasaray Beşiktaş

Trendyol 1. Lig

13:30 Bandırmaspor - Ümraniyespor

13:30 Pendikspor - Adana Demirspor

16:00 Erzurumspor - Vanspor FK

19:00 Amed SK - Keçiörengücü

İngiltere Premier Lig

14:30 Leeds United - Tottenham

17:00 Arsenal - West Ham

17:00 Man. United - Sunderland

19:30 Chelsea - Liverpool

İspanya La Liga

15:00 Real Oviedo - Levante

17:15 Girona - Valencia

19:30 Ath. Bilbao - Mallorca

22:00 Real Madrid - Villarreal

İtalya Serie A

16:00 Lazio - Torino

16:00 Parma - Lecce

19:00 Inter - Cremonese

21:45 Atalanta - Como

Fransa Ligue 1

18:00 Metz - Marsilya

20:00 Brest - Nantes

22:05 AJ Auxerre - Lens

Almanya Bundesliga

16:30 Augsburg - Wolfsburg

16:30 B. Dortmund - Leipzig

16:30 B. Leverkusen - Union Berlin

16:30 Werder Bremen - St. Pauli

19:30 E. Frankfurt - Bayern Münih

Hollanda Eredivisie

17:30 S. Rotterdam - Ajax

19:45 F. Sittard - Volendam

21:00 Zwolle - PSV

22:00 Heerenveen - Excelsior

Portekiz Premier Lig

17:30 Gil Vicente - Estrela

17:30 Nacional - Moreirense

20:00 AVS - Alverca

22:30 V. Guimaraes - Santa Clara

