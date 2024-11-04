Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Kasım günü maç programı...

4 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Süper Lig'de ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar pazartesi günü oynanacak. İşte 4 Kasım maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Kasım günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2024 - 11:25

Süper Lig'de ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 4 Kasım Pazartesi günü maç programı:

Süper Lig

20:00 Samsunspor - Antalyaspor

TFF 1. Lig

20:00 Gençlerbirliği - İstanbulspor

20:00 Pendikspor - Manisa FK

İngiltere Premier Lig

23:00 Fulham - Brentford

İspanya La Liga

23:00 Celta Vigo - Getafe

İtalya Serie A

20:30 Empoli - Como

20:30 Parma - Genoa

22:45 Lazio - Cagliari


Etiketler: #süper lig #la liga #İngiltere Premier Lig #İtalya Serie A

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