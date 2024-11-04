Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Kasım günü maç programı...
4 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Süper Lig'de ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar pazartesi günü oynanacak. İşte 4 Kasım maç programı...
Süper Lig'de ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 4 Kasım Pazartesi günü maç programı:
Süper Lig
20:00 Samsunspor - Antalyaspor
TFF 1. Lig
20:00 Gençlerbirliği - İstanbulspor
20:00 Pendikspor - Manisa FK
İngiltere Premier Lig
23:00 Fulham - Brentford
İspanya La Liga
23:00 Celta Vigo - Getafe
İtalya Serie A
20:30 Empoli - Como
20:30 Parma - Genoa
22:45 Lazio - Cagliari
Etiketler: #süper lig #la liga #İngiltere Premier Lig #İtalya Serie A
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