Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 5 Eylül günü maç programı...
5 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 5 Eylül maç programı...
UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek.
Lig A Grup 1'de Portekiz, kendi sahasında Hırvatistan'ı konuk edecek. Lig A Grup 4'te ise İspanya, Sırbistan'a konuk olacak.
Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 5 Eylül Perşembe günü maç programı…
İşte 5 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlar:
5 EYLÜL 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Lig A Grup 1
21:45 İskoçya - Polonya
21:45 Portekiz - Hırvatistan
Lig A Grup 4
21:45 Danimarka - İsviçre
21:45 Sırbistan - İspanya
Lig C Grup 1
19:00 Azerbaycan - İsveç
21:45 Estonya - Slovakya
Lig C Grup 3
21:45 Belarus - Bulgaristan
21:45 Kuzey İrlanda - Lüksemburg
Lig D Grup 1
21:45 San Marino - Lihtenştayn
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