Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 5 Eylül günü maç programı...

5 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 5 Eylül maç programı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2024 - 10:15
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 5 Eylül günü maç programı...
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UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek.

Lig A Grup 1'de Portekiz, kendi sahasında Hırvatistan'ı konuk edecek. Lig A Grup 4'te ise İspanya, Sırbistan'a konuk olacak. 

Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 5 Eylül Perşembe günü maç programı…

İşte 5 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlar: 

5 EYLÜL 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Lig A Grup 1

21:45 İskoçya - Polonya

21:45 Portekiz - Hırvatistan


Lig A Grup 4

21:45 Danimarka - İsviçre

21:45 Sırbistan - İspanya


Lig C Grup 1

19:00 Azerbaycan - İsveç

21:45 Estonya - Slovakya


Lig C Grup 3

21:45 Belarus - Bulgaristan

21:45 Kuzey İrlanda - Lüksemburg


Lig D Grup 1

21:45 San Marino - Lihtenştayn


Etiketler: #uefa #uefa uluslar ligi #İspanya #Portekiz #Hırvatistan #Sırbistan #canlı #Canlı yayın #canlı anlatım

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