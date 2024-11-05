Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 5 Kasım günü maç programı...

5 Kasım Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 5 Kasım maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 5 Kasım günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2024 - 10:12

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 5 Kasım Salı günü maç programı:

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 PSV - Girona

20:45 S. Bratislava - D. Zagreb

23:00 B. Dortmund - Sturm Graz

23:00 Bologna - Monaco

23:00 Celtic - Leipzig

23:00 Lille - Juventus

23:00 Liverpool - B. Leverkusen

23:00 Real Madrid - Milan

23:00 Sporting CP - Man. City

İngiltere Championship

22:45 Bristol City - Sheffield Utd

22:45 Oxford Utd - Hull City

22:45 QPR - Middlesbrough

22:45 S. Wednesday - Norwich

23:00 Plymouth - Portsmouth

23:00 Swansea City - Watford


Etiketler: #uefa şampiyonlar ligi #İngiltere Championship #canlı

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