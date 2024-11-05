Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 5 Kasım günü maç programı...
5 Kasım Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 5 Kasım maç programı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 5 Kasım Salı günü maç programı:
UEFA Şampiyonlar Ligi
20:45 PSV - Girona
20:45 S. Bratislava - D. Zagreb
23:00 B. Dortmund - Sturm Graz
23:00 Bologna - Monaco
23:00 Celtic - Leipzig
23:00 Lille - Juventus
23:00 Liverpool - B. Leverkusen
23:00 Real Madrid - Milan
23:00 Sporting CP - Man. City
İngiltere Championship
22:45 Bristol City - Sheffield Utd
22:45 Oxford Utd - Hull City
22:45 QPR - Middlesbrough
22:45 S. Wednesday - Norwich
23:00 Plymouth - Portsmouth
23:00 Swansea City - Watford
Etiketler: #uefa şampiyonlar ligi #İngiltere Championship #canlı
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