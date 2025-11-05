Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 5 Kasım günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 5 Kasım Çarşamba günü maç programı:
20:45 Slavia Prag - Arsenal (TRT Tabii Spor)
20:45 Napoli - Eintracht Frankfurt (TRT Tabii Spor 1)
23:00 Ajax - Galatasaray (TRT 1)
23:00 Olympiakos - PSV Eindhoven (TRT Tabii Spor 6)
23:00 Liverpool - Real Madrid (TRT Tabii Spor)
23:00 Juventus - Sporting CP (TRT Tabii Spor 2)
23:00 Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise (TRT Tabii Spor 3)
23:00 PSG - Bayern Münih (TRT Tabii Spor 1)
23:00 Bodo/Glimt - Monaco (TRT Tabii Spor 5)
23:00 Tottenham - Kopenhag (TRT Tabii Spor 4)