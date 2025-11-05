Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.11.2025 09:45:00
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 5 Kasım günü maç programı...

5 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 5 Kasım maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 5 Kasım Çarşamba günü maç programı:

20:45 Slavia Prag - Arsenal (TRT Tabii Spor)

20:45 Napoli - Eintracht Frankfurt (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Ajax - Galatasaray (TRT 1)

23:00 Olympiakos - PSV Eindhoven (TRT Tabii Spor 6)

23:00 Liverpool - Real Madrid (TRT Tabii Spor)

23:00 Juventus - Sporting CP (TRT Tabii Spor 2)

23:00 Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise (TRT Tabii Spor 3)

23:00 PSG - Bayern Münih (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Bodo/Glimt - Monaco (TRT Tabii Spor 5)

23:00 Tottenham - Kopenhag (TRT Tabii Spor 4)

İlgili Konular: #galatasaray #uefa şampiyonlar ligi #ajax

