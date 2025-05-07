Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 7 Mayıs günü maç programı...
7 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 7 Mayıs maç programı...
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 7 Mayıs Çarşamba günü maç programı:
UEFA Şampiyonlar Ligi - Yarı Final
22:00 PSG - Arsenal
Suudi Arabistan Pro Lig
19:15 Al Raed - Al Hilal
19:25 Al Ahli - Al Taawon
21:00 Al Nassr - Al Ittihad
Danimarka DBU Kupası - Yarı Final
19:30 Silkeborg - Brondby
Japonya J1 Lig
13:00 Machida Z. - Kyoto Sanga
13:00 S. Bellmare - S. Hiroshima
Sırbistan Kupa - Yarı Final
19:30 FK Vojvodina - Tsc Backa T.
20:00 Kızılyıldız - Napredak
Etiketler: #paris saint-germain #Arsenal #uefa şampiyonlar ligi #canlı
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