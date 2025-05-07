Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 7 Mayıs günü maç programı...

7 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 7 Mayıs maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 7 Mayıs günü maç programı...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.05.2025 - 10:10

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte, 7 Mayıs Çarşamba günü maç programı:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Yarı Final

22:00 PSG - Arsenal

Suudi Arabistan Pro Lig

19:15 Al Raed - Al Hilal

19:25 Al Ahli - Al Taawon

21:00 Al Nassr - Al Ittihad

Danimarka DBU Kupası - Yarı Final

19:30 Silkeborg - Brondby

Japonya J1 Lig

13:00 Machida Z. - Kyoto Sanga

13:00 S. Bellmare - S. Hiroshima

Sırbistan Kupa - Yarı Final

19:30 FK Vojvodina - Tsc Backa T.

20:00 Kızılyıldız - Napredak


Etiketler: #paris saint-germain #Arsenal #uefa şampiyonlar ligi #canlı

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