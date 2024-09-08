Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 8 Eylül günü maç programı...

Yayınlanma: 08.09.2024 - 10:49

Güncelleme: 08.09.2024 - 10:49

UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek.

Lig A Grup 1'de Portekiz, kendi sahasında İskoçya'yı konuk edecek. Lig A Grup 4'te ise İspanya, İsviçre'ye konuk olacak.

İşte 8 Eylül Pazar günü oynanacak maçlar:

19:00 Slovakya - Azerbaycan

19:00 Cebelitarık - Lihtenştayn

19:00 Bulgaristan - Kuzey İrlanda

21:45 Hırvatistan - Polonya

21:45 İsviçre - İspanya

21:45 Portekiz - İskoçya

21:45 İsveç - Estonya