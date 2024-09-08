Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 8 Eylül günü maç programı...
8 Eylül Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar pazar günü oynanacak. İşte 8 Eylül maç programı...
UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek.
Lig A Grup 1'de Portekiz, kendi sahasında İskoçya'yı konuk edecek. Lig A Grup 4'te ise İspanya, İsviçre'ye konuk olacak.
İşte 8 Eylül Pazar günü oynanacak maçlar:
19:00 Slovakya - Azerbaycan
19:00 Cebelitarık - Lihtenştayn
19:00 Bulgaristan - Kuzey İrlanda
21:45 Hırvatistan - Polonya
21:45 İsviçre - İspanya
21:45 Portekiz - İskoçya
21:45 İsveç - Estonya
Etiketler: #uefa uluslar ligi #Portekiz #İspanya
Spor Haberleri
- İspanya, İsviçre'ye konuk olacak!
- Portekiz, İskoçya'yı konuk edecek
- 8 Eylül günü maç programı...
- Hırvatistan, polonyayı konuk edecek
- Eski Beşiktaşlı yıldız Dele Alli'ye sürpriz talip!
- ABD Açık'ta şampiyon Aryna Sabalenka!
- Victor Osimhen rekora koşuyor!
- Enis Bardhi, Kuzey Makedonya'yı yenilgiden kurtardı!
- Almanya'dan Uluslar Ligi'nde coşkulu galibiyet!
- Kamerun, Aboubakar'ın golüyle kazandı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu
- Erdoğan teğmenleri hedef gösterdi
- AKP'den 'erken seçim' açıklaması
- AKP'nin içindeki 'teğmen' kavgası büyüyor
- 'Polemik falan çıkarmak istemiyorum ama...'
- IŞİD'i sorumlu tuttu
- Fatih Ürek, havaalanında saldırıya uğradı
- 'Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez'
- 'Programın sözde sunucusu da barmaid havasında...'
- Teğmenleri savunan Üçok'a siber saldırı