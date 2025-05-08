Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 8 Mayıs günü maç programı...
8 Mayıs Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 7 Mayıs maç programı...
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 8 Mayıs Perşembe günü maç programı:
UEFA Avrupa Ligi - Yarı Final
22:00 Bodo/Glimt - Tottenham
22:00 Man. United - Ath. Bilbao
UEFA Konferans Ligi - Yarı Final
22:00 Chelsea - Djurgarden
22:00 Fiorentina - Real Betis
İngiltere Championship - Yükselme Play-off - Yarı Final
22:00 Bristol City - Sheffield Utd
Türkiye Nesine 2. Lig - Yükselme Play-off - 1. Tur
16:00 68 Aksaray - Karacabey Bld
16:00 Adana 01 FK - Altınordu
16:00 Kastamonuspor - Beykoz A.Ş.
20:00 Menemen FK - Vanspor FK
Danimarka DBU Kupası - Yarı Final
20:00 Kopenhag - Viborg
Etiketler: #manchester united #tottenham #chelsea #Athletic Bilbao
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