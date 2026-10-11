Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 11 Ekim Pazar günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 11 Ekim Pazar günü maç programı:
Trendyol Süper Lig:
13.30 Konyaspor - Başakşehir (beIN Sports 1)
16.00 Gaziantep FK - Çorum FK (beIN Sports 1)
19.00 Beşiktaş - Kocaelispor (beIN Sports 1)
Trendyol 1. Lig:
16.00 Fatih Karagümrük - Muğlaspor (TRT Spor)
19.00 Bursaspor - Mardin 1969 Spor (TRT Spor)
İngiltere Premier Lig:
16.00 Crystal Palace - Nottingham Forest (beIN Sports MAX 1)
16.00 Hull City - Everton (beIN Sports 3)
18.30 Liverpool - Manchester City (beIN Sports 3)
İspanya La Liga:
15.00 Elche - Celta Vigo (S Sport Plus)
17.15 Real Sociedad - Deportivo (S Sport)
19.30 Real Betis - Osasuna (S Sport)
22.00 Racing Santander - Valencia (S Sport)
İtalya Serie A:
13.30 Como - Roma (S Sport 2)
16.00 Lazio - Monza (S Sport 2)
16.00 Lecce - Bologna (S Sport Plus)
19.00 Sassuolo - Milan (S Sport 2)
21.45 Cagliari - Juventus (S Sport 2)
Fransa Ligue 1:
16.00 Nice - Strasbourg (beIN Connect)
18.15 Rennes - AJ Auxerre (beIN Sports MAX 1)
21.45 Troyes - Marsilya (beIN Sports 3)
Almanya Bundesliga:
16.30 Köln - Borussia Mönchengladbach (S Sport Plus)
18.30 Freiburg - Schalke 04 (S Sport Plus)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi:
13.00 Trabzonspor - Pizza Bulls Bordo BK (beIN Sports 5)
15.30 Anadolu Efes - Yukatel Denizli Basket (beIN Sports 5)
18.00 Türk Telekom - Beşiktaş (beIN Sports 5)
Vodafone Sultanlar Ligi:
13.00 Galatasaray Daikin - Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Voleybol TV YouTube)
15.00 Afyon Belediye Yüntaş - THY (TVF Voleybol TV YouTube)
16.00 Eczacıbaşı Peron İstanbul - Aras Kargo (TRT Spor Yıldız)
16.00 Göztepe Yuppo - Vakıfbank (TVF Voleybol TV YouTube)
16.00 Manisa BŞB - Kuzeyboru (TVF Voleybol TV YouTube)
16.00 Zeren Spor - İlbank (TVF Voleybol TV YouTube)
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe Medicana (TRT Spor Yıldız)