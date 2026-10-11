Spor yazarları Samsunspor - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Orantısız bir güç gösterisine döndü'

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor deplasmanda Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, bordo mavili takımın performansını ve mücadeleyi yorumladı.
"FATİH TEKKE SORGULAMIŞ MIDIR?"
Cemal Ersen: "Fatih Tekke, Trabzonspor’un son iki maçını izledikten sonra 1.5 ay önce sahip olduğu bu kadroyu nasıl sıradan bir takım haline getirdiğini sorgulamış mıdır acaba?
Neden sordum? Tekke ile halefi Thomas Reis’i kıyaslamak ve bu sezon bordo-mavili ekibin ne kadar kolay puan kaybettiğini vurgulamak için elbette. İsteyen kendine düşen payı çıkarsın!
Bu maça kadar Trabzonspor’un “deplasman fobisi” var deniyordu. Hayır efendim takımın değil, teknik direktörünün fobisidir o. Reis’in oyun felsefesini kısa sürede takıma kabul ettirmesi ve Galatasaray’dan sonra dün de Samsunspor’u farklı skorla geçmesindeki diğer faktör, oyuncu tercihlerindeki isabeti oldu. Çok zorlandığını sanmıyorum, haklı çıktı Alman hoca." (Milliyet)
"TRABZONSPOR, SAMSUNSPOR'U HAPSETTİ"
İskender Günen: "Galatasaray maçından sonra zorlu geçmesi beklenen Samsunspor maçı ilk 45 dakikada sonuçlandı desek yanlış bir yorum olmaz. Sahaya adeta net bir plan dahilinde ve yüksek öz güvenle çıkan Trabzonspor, oyunun başından itibaren temposunu rakibine kabul ettiren taraftı. Topa daha fazla sahip olan, dönen tüm sahipsiz topları alan ve Samsunspor'u kendi alanına hapseden bir Trabzonspor izledik." (Sabah)
"SAMSUNSPOR SAVUNMASINI DARMADAĞIN ETTİLER"
Zeki Uzundurukan: "Thomas Reis, Galatasaray derbisindeki harika başlangıcını, ikinci maçında da sürdürdü. Hem de eski takımı Samsunspor'a karşı. Samsunspor deplasmanları hep zor geçmiştir Trabzonspor için. Ama dün ilk yarıda muazzam futbol oynayan bir Trabzonspor vardı sahada. Bordo-mavililerin öndeki hücum hattı çok formda ve çok kaliteli. Salah, Muçi, Aral ve Franculino Dju daha ilk yarıda Samsunspor savunmasını darmadağın ettiler. Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Galatasaray derbisinde ilk yarıyı 3-0 önde kapatmıştı. Dün de Samsunspor deplasmanında ilk yarıda 3-0'lık skorla soyunma odasına gitti." (Fotomaç)
"ORANTISIZ BİR GÜÇ GÖSTERİSİNE DÖNDÜ"
Reha Kapsal: "Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 yenmesi ve 3 haftalık milli ara sonrası ortaya koyacağı performansın nasıl olacağı çok önemliydi. Bordo mavililer, Samsunspor maçının ilk yarısında harika oynadı ve sahanın tek hakimiydiler. Oyunu toplu ve topsuz mükemmel kontrol ettiler. Oyunun hızı, hareketliliği, top kaybı sonrası verilen reaksiyonla tekrar kazanılması, ikinci topların kazanılması çok iyiydi. Bir de 4/3/3 dizilişi ile oynanan oyunda saha parselisazyonu doğru olunca oyun ve oyuncu kalitesi ile sahada Trabzonspor lehine sanki orantısız bir güç gösterisine döndü." (Fotomaç)