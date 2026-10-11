Spor yazarları Samsunspor - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Orantısız bir güç gösterisine döndü'

"FATİH TEKKE SORGULAMIŞ MIDIR?"

Cemal Ersen: "Fatih Tekke, Trabzonspor’un son iki maçını izledikten sonra 1.5 ay önce sahip olduğu bu kadroyu nasıl sıradan bir takım haline getirdiğini sorgulamış mıdır acaba?

Neden sordum? Tekke ile halefi Thomas Reis’i kıyaslamak ve bu sezon bordo-mavili ekibin ne kadar kolay puan kaybettiğini vurgulamak için elbette. İsteyen kendine düşen payı çıkarsın!

Bu maça kadar Trabzonspor’un “deplasman fobisi” var deniyordu. Hayır efendim takımın değil, teknik direktörünün fobisidir o. Reis’in oyun felsefesini kısa sürede takıma kabul ettirmesi ve Galatasaray’dan sonra dün de Samsunspor’u farklı skorla geçmesindeki diğer faktör, oyuncu tercihlerindeki isabeti oldu. Çok zorlandığını sanmıyorum, haklı çıktı Alman hoca." (Milliyet)