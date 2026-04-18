Bundesliga'da tarihi an: Marie-Louise Eta ilk maçına Wolfsburg karşısında çıktı

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Union Berlin ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. Union Berlin'de sezonun kalan bölümü için göreve gelen Marie-Louise Eta takımının başında ilk maçına çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Wolfsubrg'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken golü Patrick Wimmer kaydetti. İkinci yarının hemen başında 46. dakikada Dzenan Pejcinovic Wolfsburg'un ikinci golünü attı.

Mücadelenin ikinci yarısının büyük bir bölümü bu skorla geçilirken 85'te ev sahibi ekipte Oliver Burke farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Wolfsburg, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılan takım oldu. Wolfsburg bu sonuçla puanını 24'e yükseltirken Union Berlin 32 puanda kaldı.

Bundesliga'da aynı saatte başlayan diğer maçlarda Bayer Leverkusen, Augsburg'a 2-1 mağlup oldu. Werder Bremen ise konuk ettiği Hamburg'u 2-1 yendi.

Borussia Dortmund'un deplasmanda Hoffenheim'a 2-1 kaybettiği maçın ardından Bayern Münih şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Bavyera ekibi, Stuttgart'ı ağırlayacağı maçta 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.