Bundesliga'da Arminia Bielefeld küme düştü; Burak İnce hayatının şokunu yaşadı

15 Mayıs 2022 Pazar, 12:24

Arminia Bielefeld, Bundesliga'nın 34. haftasında Schüco Arena'da Leipzig'i konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 70. dakikasında Janni Serra ile öne geçti.

Leipzig'in 90+3. dakikada Willi Orban ile bulduğu golle karşılaşma, 1-1 berabere sonuçlandı. Arminia Bielefeld, bu sonuçla puanını 28'e çıkardı ve sezonu 17. sırada tamamlayarak küme düştü.

BURAK İNCE'YE BÜYÜK ŞOK

Bu sezonun devre arasında Altınordu'dan 500 bin Euro bedelle Arminia Bielefeld'e transfer olan Burak İnce, Bundesliga'da 5 maçta görev aldı.

Oynadığı 5 maçta gol ve asist katkısı üretemeyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu önümüzdeki sezon takımı ile Bundesliga 2'de yer alacak ve orada forma şansı bulabilmek için mücadele verecek.