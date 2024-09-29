Bundesliga'da skandal hakem hatası: Yanlış oyuncu kırmızı kart gördü!
Almanya Bundesliga'da Wolfsburg ile Stuttgart'ın karşı karşıya geldiği maçta hakem Sven Jablonski yanlış oyuncuya kırmızı kart gösterdi.
Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Wolfsburg ile Stuttgart karşılaştı. 4 gole sahne olan maçta kazanan çıkmadı.
İki takım da sahadan 1 puanla ayrılırken maçın hakemi Sven Jablonski'nin 63. dakikadaki kararı mücadeleye damga vurdu.
YANLIŞ OYUNCU KIRMIZI KART GÖRDÜ
Karşılaşmanın 63. dakikasındaki bir pozisyonda Wolfsburg'dan Maximilian Arnold ve Stuttgart'tan Atakan Karazor aynı anda topa müdahale etmek istedi.
Pozisyonda Arnold, Atakan Karazor'un ayağına bastı. Maçın hakemi Sven Jablonski, faul pozisyonunda Atakan Karazor'un Arnold'a müdahale ettiği gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.
Atakan Karazor ikinci sarı karttan kırmızı kart gördüğü için VAR bu karara müdahale edemedi. Pozisyonun ardından Stuttgart maçı 10 kişi tamamladı.
Bundesliga'da inanılmaz hakem hatası!— Tivibu Spor (@tivibuspor) September 28, 2024
Atakan Karazor, kendisine yapılan müdahalenin ardından kırmızı kart gördü! pic.twitter.com/INNHPK841c
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