Burak Yılmaz, 2006'dan sonra bir ilki başardı
Burak Yılmaz, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Portekiz deplasmanında fileleri havalandırmayı başardı. Yılmaz, 2006 elemelerinden bu yana bir ilki başardı.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde bugün deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya geldi.
Milliler maça Uğurcan Çakır - Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Berkan Kutlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz 11'i ile çıktı.
Karşılaşmanın 65. dakikasında sahne alan Burak Yılmaz, golünü atmayı başardı.
Portekiz filelerini havalandıran Burak Yılmaz, NTV Spor'un OPTA'dan aktardığına göre 2006 elemelerinden (7, Fatih Tekke & 6, Tuncay Şanlı) bu yana Türkiye formasıyla Dünya Kupası eleme aşamasında altı gole ulaşan ilk oyuncu oldu.
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