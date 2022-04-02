Rezan Epözdemir: 4 büyükler teknik olarak iflasta
Galatasaray'ın eski yöneticisi avukat Rezan Epözdemir Süper Lig kulüplerinin borçları hakkında konuşurken "Dört büyükler teknik olarak iflasta" açıklamasını yaptı.
Galatasaray'da Burak Elmas'ın ilk listesinde başkan yardımcısı olan ancak anlaşmazlıklar sonrası istifa eden avukat Rezan Epözdemir, Süper Lig kulüplerinin borçları hakkında açıklamalarda bulundu.
"DIŞARIYA OYUNCU SATAMIYORUZ"
Bir programa katılan Rezan Epözdemir, "Yeni spor yasasıyla kulüplere yönetici bulmak daha da zorlaşacak. Yabancı oyuncuların son durağı oluyoruz. Bir türlü dışarıya oyuncu satamıyoruz. Önemli bir gelir kaleminden mahrum kalıyoruz. Yetiştirme ve satma problemimiz var" ifadelerini kullandı.
"4 BÜYÜKLER TEKNİK OLARAK İFLASTA"
Süper Lig takımlarının yaşadığı ekonomik sıkıntıdan ve borçlarından bahseden Epözdemir "4 büyükler teknik olarak iflasta... Kulüpler ancak mevcut borçların faizlerini ödemeye çalışıyor. Onu da ödeyemiyorlar" ifadelerini kullandı.
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