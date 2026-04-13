Burak Yılmaz'dan istifa kararı: Maçın ardından duyurdu!

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, istifa ettiğini duyurdu.

"İSTİFA EDİYORUM ÇÜNKÜ..."

Burak Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu ülkede 1. sıradan 18. sıraya kadar olan takımlar hakemden şikayetçi. MHK Başkanı Ali Kıran baş kesen gibi, keyfi yerinde. Kim koruyorsa onu bilmiyorum; tabii ki büyükler koruyor.

Federasyonla çok sıkıntılı bir süreç yaşadım. Bana ve Gaziantep'e karşı yapılan hatalar çok fazla oldu. Federasyonda bazı insanlar çok tehditvari konuşuyorlar. Birazdan daha detaylı konuşacağım çünkü istifa ediyorum.

Neden istifa ediyorum? Çünkü ben başarılıyım. 'Kümede kalmaz' denilen Kayserispor'u ligde tuttum. Kasımpaşa'ya gittim, 'Ne olur kümede kalalım' dediler, orada da takımı ligde bıraktım. Buraya geldiğimde takımın 0 puanı vardı, gol atamamış, 6 gol yemişti. Oyuncular fiziksel, psikolojik ve mental olarak çökmüştü. Buna rağmen muhtemelen ligi ilk 10 içinde bitirecek bir takım yarattım.

Bugüne kadar başkana verdiğim söz nedeniyle gitmedim. Gaziantep'te hakkımda 'Takıma para arıyor' şeklinde haberler çıktı. Evet, aradım. Takımım için para buldum, oyuncuların maaşlarını ve primlerini yatırttım. Ben kendim para almıyorum, bunu herkes bilsin.

Bana çok terbiyesizlik yapıldı ama hepsini sineye çektim. Bunun tek sebebi başkana verdiğim sözdü. Başkanımız çok önemli bir ameliyat geçirdi, bu yüzden onu bırakmak istemedim. Ancak bugün itibarıyla görevimi bırakıyorum.

Bu TFF, bu hakemler ve TFF'nin içindeki olaylar… Hakemlerin rahat rahat doğraması… Dijital spor programları, Gaziantep'e sezon başından beri yapılan hatalara baksınlar, yürekleri varsa eleştirsinler.

Orada Fuat Göktaş diye birisi var, Mecnun abi var, İbrahim Hacıosmanoğlu var. Fuat Göktaş ile yaşadığım bir olay var, bunu basın toplantısında anlatacağım.

Türk futbolunun kalitesi yerlerde."

16. HAFTADA İSTİFA ETMİŞTİ

Yılmaz, Süper Lig'in 16. haftasında da istifa etmiş fakat yönetimle alınan ortak kararın ardından görevine devam etmişti.